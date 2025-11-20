La Universidad de Granada impulsa una red social y laboral para sus titulados

En plena era de redes sociales la Universidad de Granada (UGR) quiere impulsar «una solo para nuestros egresados». La pregunta es para qué. La respuesta ... la aporta Raquel Fuentes, directora el programa Alumni UGR, contando que «para que funcione como una red laboral, como pudiera ser LinkedIn y como una red social cualquiera de las que tenemos». En la que titulados de la institución universitaria granadina puedan consultar ofertas y demanda de empleo. «Realmente lo que queremos es que entre ellos se ayuden a conseguir empleo. Y las empresas que quieren reclutar empleados puedan encontrarse en esta red social», añadió sin más detalles de «esta plataforma que hoy –por ayer– ponemos en marcha».

Estas declaraciones las distribuyó la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria en el marco del II Encuentro Alumni UGR celebrado ayer por la tarde en el Parlamento Europeo (Bruselas). El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, y hasta la ciudad europea se desplazaron varios vicerrectores y cargos institucionales.

Estuvieron acompañados por Juan Fernando López Aguilar, alumni de honor de la UGR, eurodiputado y exministro de Justicia del Gobierno de España, quien ejerció como anfitrión. A la actividad se habían inscrito un centenar de antiguos estudiantes de la institución universitaria granadina..

Tras el segundo encuentro internacional la institución tiene previsto organizar un gran acto, una gran gala, en Granada. «Para encontrarnos todos los que estamos alrededor de la Universidad y todos los que quieran venir. Ya nos han manifestado, a través de las redes sociales, que estarían encantados de asistir a cualquier evento que se hiciera en la ciudad que los acogió en su vida universitaria y en la casa de su alma mater», comentó Fuentes.

De todas las provincias

La cifra de titulados por la Universidad granadina es ingente. Miles de jóvenes cada año salen al mercado laboral desde las aulas de los campus universitarios granadinos. En las titulaciones, la entidad académica forma en múltiples disciplinas porque oferta un centenar de títulos solo en grados. Entre sus matriculados cuenta con jóvenes procedentes de todas las provincias de España y de decenas de países.

En el acto de ayer, la entidad universitaria presentó, como se ha indicado, su nueva red social Alumni, creada para facilitar el contacto entre egresados y «fortalecer lazos personales y profesionales».

Además, hubo una charla-entrevista con egresados, que compartieron sus experiencias y vivencias como parte de la comunidad UGR. El evento concluyó con un momento de reencuentro y networking. En el marco del programa la UGR celebra durante el curso diferentes actividades y encuentros en las facultades y escuelas con titulados «destacados».