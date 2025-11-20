Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en el Parlamento europeo junto a Juan Fernando López Aguilar, alumni de honor de la UGR. R. I.

La Universidad de Granada impulsa una red social y laboral para sus titulados

Celebra un segundo encuentro de egresados en el Parlamento europeo y presenta esta nueva herramienta para facilitar el contacto entre sus graduados

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

En plena era de redes sociales la Universidad de Granada (UGR) quiere impulsar «una solo para nuestros egresados». La pregunta es para qué. La respuesta ... la aporta Raquel Fuentes, directora el programa Alumni UGR, contando que «para que funcione como una red laboral, como pudiera ser LinkedIn y como una red social cualquiera de las que tenemos». En la que titulados de la institución universitaria granadina puedan consultar ofertas y demanda de empleo. «Realmente lo que queremos es que entre ellos se ayuden a conseguir empleo. Y las empresas que quieren reclutar empleados puedan encontrarse en esta red social», añadió sin más detalles de «esta plataforma que hoy –por ayer– ponemos en marcha».

