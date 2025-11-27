La Universidad de Granada, campeona del duodécimo torneo nacional de debate

Coincidiendo con el cincuenta aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco y con el inicio del proceso histórico-político conocido como la Transición, la duodécima ... edición del Torneo Nacional de Debate «Séneca» propuso a estudiantes universitarios de toda España debatir acerca de esta cuestión a partir de la pregunta: «¿Fue modélica la Transición en España?».

Después de tres días de intenso debate, el jurado determinó que el equipo mejor preparado para dar respuesta a esta incógnita era el de la Universidad de Granada, compuesto por Cristina Pedraza Alabarce, estudiante de Ciencias Políticas y Sociología; Juan Miguel Reyes Pérez, estudiante de Ingeniería del Software; e Isabel Yeste Rodríguez, estudiante de Magisterio.

El evento se desarrolló del 21 al 23 de noviembre en la Universidad de Córdoba y contó con la participación de cerca de un centenar de jóvenes universitarios de toda España, que representaban a universidades como las de Almería, Sevilla, Cádiz, Málaga, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universitat de les Illes Balears, ESADE Barcelona, la Universidad CEU San Pablo de Madrid o la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. La competición siguió el formato de debate académico, que obliga a las personas participantes a realizar un trabajo previo de investigación y documentación sobre la pregunta propuesta.

El equipo granadino, defendiendo ambas posturas, superó invicto la fase de grupos y avanzó a cuartos de final y semifinal. Así, la final enfrentó al equipo de la Universidad de Granada (UGR) con el de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El sorteo de posturas situó al equipo balear a favor y al granadino en contra. Tras un reñido enfrentamiento, en el que se evaluaron cuestiones como la estabilidad del proceso, el pluralismo y la participación social, el equipo ganador supo cuestionar algunos de estos elementos y presentar la reparación a las víctimas como el argumento decisivo del debate.

Juan Miguel Reyes e Isabel Yeste coinciden al afirmar que debatir sobre este tema les ha hecho «conocer y valorar mucho más todo lo que supuso este periodo de nuestra historia reciente». Por su parte, Cristina Pedraza, quien es además presidenta del Club de Debate de la UGR, asegura que esta victoria es motivo de orgullo, pues demuestra la calidad y el nivel de los debatientes granadinos, que mantienen e incluso mejoran los resultados del club generación tras generación.

Finalmente, los tres coinciden en una idea clave: la forma en que la sociedad debe acercarse a este y otros asuntos ha de ser desde el debate sosegado y fundamentado. Consideran que, de este modo, se reducirían los niveles de crispación y enfrentamiento que tanto perjudican a nuestra democracia.