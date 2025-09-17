Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Universidad de Granada acoge una nueva edición del Congreso Español de Videojuegos

Será el 18 y 19 de septiembre organizado por la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego (SECiVi), en la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Ideal

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:23

La Universidad de Granada acoge los días 18 y 19 de septiembre una nueva edición del Congreso Español de Videojuegos (CEV), organizado por la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego (SECiVi). El encuentro tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, reuniendo a investigadores, profesionales, docentes y estudiantes en torno al presente y futuro de la investigación y el desarrollo del videojuego.

El programa incluye conferencias, ponencias y presentaciones de trabajos académicos que abarcan áreas como la inteligencia artificial, el diseño narrativo, la realidad virtual, la ilustración digital, la música y el sonido en los videojuegos.

La charla inaugural correrá a cargo de Daniel Márquez, programador senior en The Game Kitchen, autores de la saga Blasphemous, quien abordará cómo se diseñan inteligencias artificiales que no solo funcionan de manera eficiente, sino que también contribuyen a crear experiencias de juego más divertidas y memorables.

Además de las sesiones científicas y técnicas, el congreso propone actividades sociales como una visita por el centro histórico de Granada y una cena en el Carmen de la Victoria, con el objetivo de favorecer el intercambio de impresiones entre los participantes en un ambiente distendido.

De este modo, el CEV 2025 refuerza su vocación de ser un espacio de referencia en España para el debate, la innovación y la colaboración en el ámbito de los videojuegos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  5. 5 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  6. 6 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  7. 7 Detienen a cinco jóvenes albaneses que regentaban una plantación de marihuana en Alhendín
  8. 8

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  9. 9 Trasladan al archivo al agente investigado por presunta violencia machista
  10. 10 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Universidad de Granada acoge una nueva edición del Congreso Español de Videojuegos

La Universidad de Granada acoge una nueva edición del Congreso Español de Videojuegos