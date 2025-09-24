La UGR y la Universidad de Pekín refuerzan su colaboración en el marco del Instituto Confucio

iDEAL Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

El pasado lunes 22 de septiembre tuvo lugar el encuentro anual de la comisión mixta del Instituto Confucio de la UGR, que este año se ha celebrado en Granada y ha contado con la presencia de una amplia delegación por parte de la universidad socia, la Universidad de Pekín (PKU). La comisión, compuesta por diferentes cargos del ámbito de la internacionalización de las dos universidades socias, se encuentra presidida por la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Marrero Rocha, y el vicepresidente del Consejo Universitario de la PKU, Jiang Guohua. En esta reunión, la dirección del ICUGR presentó el informe anual de actividades y los proyectos académicos y culturales para el próximo año, entre los que destacan acciones específicas para la transformación digital y la potenciación del ICUGR como plataforma de intercambio lingüístico y cultural. El informe ha recibido el visto bueno unánime de la comisión, así como la enhorabuena específica por parte de la Vicerrectora de Internacionalización de la UGR y el vicepresidente del Consejo Universitario de la PKU.

La visita de la delegación de la Universidad de Pekín se completó con una reunión que tuvo lugar el martes 23 en el que la vicerrectora de Internacionalización de la UGR y el vicepresidente del Consejo Universitario de PKU, con el apoyo de los equipos técnicos de ambas instituciones, acordaron reforzar las relaciones entre las dos universidades en el ámbito de formación de personal, intercambio de docentes y estudiantado, y participación en diferentes programas de becas.