Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La UGR y la Universidad de Pekín refuerzan su colaboración en el marco del Instituto Confucio

El encuentro anual de la comisión mixta, celebrado en Granada, aprueba nuevos proyectos académicos y culturales y abre nuevas vías de cooperación en formación, movilidad y programas de becas

iDEAL

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:28

El pasado lunes 22 de septiembre tuvo lugar el encuentro anual de la comisión mixta del Instituto Confucio de la UGR, que este año se ha celebrado en Granada y ha contado con la presencia de una amplia delegación por parte de la universidad socia, la Universidad de Pekín (PKU). La comisión, compuesta por diferentes cargos del ámbito de la internacionalización de las dos universidades socias, se encuentra presidida por la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Marrero Rocha, y el vicepresidente del Consejo Universitario de la PKU, Jiang Guohua. En esta reunión, la dirección del ICUGR presentó el informe anual de actividades y los proyectos académicos y culturales para el próximo año, entre los que destacan acciones específicas para la transformación digital y la potenciación del ICUGR como plataforma de intercambio lingüístico y cultural. El informe ha recibido el visto bueno unánime de la comisión, así como la enhorabuena específica por parte de la Vicerrectora de Internacionalización de la UGR y el vicepresidente del Consejo Universitario de la PKU.

La visita de la delegación de la Universidad de Pekín se completó con una reunión que tuvo lugar el martes 23 en el que la vicerrectora de Internacionalización de la UGR y el vicepresidente del Consejo Universitario de PKU, con el apoyo de los equipos técnicos de ambas instituciones, acordaron reforzar las relaciones entre las dos universidades en el ámbito de formación de personal, intercambio de docentes y estudiantado, y participación en diferentes programas de becas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  6. 6

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  7. 7

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  8. 8 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado
  9. 9

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  10. 10

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR y la Universidad de Pekín refuerzan su colaboración en el marco del Instituto Confucio

La UGR y la Universidad de Pekín refuerzan su colaboración en el marco del Instituto Confucio