Alumnos de la Universidad de Granada, en una imagen de archivo. Ideal
La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional

La Universidad de Sevilla lidera la clasificación, con 609 equipos censados y una representatividad del 26,54%, seguida de la granadina con el 23,19% y 532 equipos de I+D

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:28

La Universidad de Granada (UGR) no es la primera en número de grupos de investigación, pero sí está mejor clasificada en cifra de investigaciones altamente ... citados (cuatro en la última edición del listado de Highly Cited Researchers), mejor posicionada en el ranking de Shanghai y en informes nivel nacional. Números que hablan bien de la producción y rendimiento científico de los investigadores de la institución universitaria granadina. Según los datos extraídos del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) y analizados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, los grupos de investigación que desarrollan su actividad científica en el sistema andaluz del conocimiento suman un total de 2.564, la cifra más elevada de toda la serie histórica que abarca casi tres décadas y que arranca en 1988, año en el que se registraron 797 equipos.

