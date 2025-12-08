La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional

La Universidad de Granada (UGR) no es la primera en número de grupos de investigación, pero sí está mejor clasificada en cifra de investigaciones altamente ... citados (cuatro en la última edición del listado de Highly Cited Researchers), mejor posicionada en el ranking de Shanghai y en informes nivel nacional. Números que hablan bien de la producción y rendimiento científico de los investigadores de la institución universitaria granadina. Según los datos extraídos del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) y analizados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, los grupos de investigación que desarrollan su actividad científica en el sistema andaluz del conocimiento suman un total de 2.564, la cifra más elevada de toda la serie histórica que abarca casi tres décadas y que arranca en 1988, año en el que se registraron 797 equipos.

En el ámbito público de educación superior, la Universidad de Sevilla es la institución académica que lidera la clasificación, con un total de 609 equipos censados y una representatividad del 26,54%, seguida de la Universidad de Granada, con un peso porcentual del 23,19% y 532 equipos de I+D. Son estadísticas difundidas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en una nota de prensa.

La de Sevilla y la de Granada son las que destacan. Le siguen, la Universidad de Málaga, con 284 equipos (12,38%); y la Universidad de Córdoba, con 224 (9,76%). A continuación, destacan la Universidad de Cádiz, con 197 (8,58%); la Universidad de Almería, con 142 (6,19%); la Universidad de Jaén, con 122 (5,30%); la Universidad Pablo de Olavide, con 95 grupos (4,14%); y la Universidad de Huelva, con 89 (3,87%).

De acuerdo con las estadísticas consultadas, estos equipos de I+D han ido dibujando una trayectoria ascendente continuada desde 2019, cuando estaban dados de alta en el SICA 2.355. Si se comparan ambos ejercicios, se observa un incremento del 8,9%, lo que se traduce en 209 grupos más.

Teniendo en cuenta la distribución de estos agentes del conocimiento por organismos, las universidades públicas andaluzas son las que mayoritariamente dan sustento a su labor científica, ya que aglutinan al 89,5% de los equipos, con 2.294. Por su parte, la Universidad Loyola Andalucía contabiliza cuatro, según el SICA, por lo que el conjunto del sistema andaluz de educación superior incluye a un total de 2.298 grupos.

Los equipos de I+D que realizan su trabajo al margen de la esfera universitaria suponen el 10,5% restante, es decir, 266. De ese cómputo general, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de fundaciones públicas de investigación, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente de la Administración central, dan soporte a la mayoría de ellos. Asimismo, en este apartado se identifican otros agentes públicos y privados como fundaciones, centros tecnológicos y entidades privadas, que asumen el resto de grupos.

Si se aborda el análisis por área de conocimiento, el grueso de los equipos de investigación andaluces se dedica a las Humanidades, con un total de 664, lo que suponen un 25,9% del conjunto. A continuación, se sitúan las Ciencias y Tecnologías de la Salud, con 439, con un peso del 17,12%; las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, con 427 (16,6%); y las Ciencias Exactas y Experimentales (Física, Química y Matemáticas), con 238 (9,3%).

En esta clasificación, aparecen con posterioridad los Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente, con 190 (7,41%); la Biología y Biotecnología, con 167 (6,5%); las Tecnologías de la Producción y la Construcción, con 156 (6,1%); el campo del Agroindustrial y la Alimentación, con 144 (5,6%); y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 139 (5,42%), según informó la Junta en la citada nota de prensa.