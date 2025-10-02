La UGR saca a licitación la restauración el Patio de los Mármoles por 800.000 euros La institución prevé intervenciones en la zona inferior, en suelos y en columnas

Las grúas y andamios en el Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada (UGR), son en los últimos años un elemento más. Como lo son los libros en una biblioteca. El siguiente espacio a rehabilitar será el patio de los Mármoles. El que recibe a quienes van a la cafetería o a quienes van a la sala de prensa. Es un espacio con gran valor histórico en un inmueble que es un Bien de Interés Cultural (BIC).

El importe de licitación con impuestos 827.160,61 euros. El plazo de presentación de ofertas comenzó este jueves, día 2 de octubre, y termina el 27 de este mes, según el portal de licitación de la institución universitaria granadina. El proyecto para la intervención se realizó por encargo de los vicerrectorados de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales así como el de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad granadina. Fue para la solicitud de ayudas en la convocatoria 2023 del programa 2% cultural en virtud de la Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 30 de diciembre de 2019. En resolución de diciembre de 2024, se adjudicó provisionalmente la ayuda solicitada para esta actuación por el importe máximo de cofinanciación establecido.

Ahora se ha dado un nuevo paso. Son varias las actuaciones que requiere este espacio, según la memoria del proyecto. El citado documento incluye fotos muy curiosas de años anteriores de este inmueble que ahora es sede del despacho del rector, algunos vicerrectorados y servicios y de la biblioteca de la UGR, que es una verdadera joya.

Las obras del Hospital Real se inician en 1511 bajo la dirección de obra de Enrique Egas, arquitecto que formaliza a la perfección el ideario simbólico y el lenguaje arquitectónico de los Reyes Católicos. Tras la muerte del Rey Fernando, las obras quedan interrumpidas hasta que en 1522 las retoma su nieto el Emperador Carlos V, sucediéndose distintas fases dirigidas por importantes arquitectos como Juan García de Praves (junto al maestro carpintero Juan de Plasencia) o como Diego de Siloé, con una participación decisiva en el levantamiento del cimborrio en el Crucero. Otros maestros como Martín de Bolívar en el Patio de los Mármoles, Melchor Arroyo en la cúpula del Crucero y Alonso de Mena en la portada principal, ya en el siglo XVII, dan continuidad al simbolismo e iconografía perseguidos por los Reyes Católicos, a pesar de la dilación de su construcción en el tiempo.

En el análisis patológico del patio de los Mármoles destacan los autores del estudio que el estado general de conservación de los elementos pétreos es distinto en los elementos de planta baja y los del pórtico de planta primera puesto que datan de épocas distintas. En planta baja presentan un estado «muy deficiente, ya que no se ha realizado una correcta intervención de restauración hasta la fecha y se han visto expuestos durante siglos a los agentes atmosféricos por estar a la intemperie». Esto ha provocado la aparición de «manchas y costras biológicas, así como la perforación con sales superficiales y eflorescencias o la solubilidad por aguas de escorrentía, además de las consecuencias de intervenciones que han acelerado su deterioro con la utilización de mortero de cemento que han causado patologías añadidas». Los pórticos de piedra en planta superior presentan un mejor estado de conservación y su intervención se limitará a la limpieza general y la restauración puntual de ciertos elementos.

También recoge el estudio que «el paso del tiempo y las múltiples actividades que acoge al margen del uso administrativo, ha provocado la rotura de gran parte de las piezas que conforman el pavimento del patio, por lo que se propone su reposición». Son solo algunas pinceladas de una intervención que llevará a los albañiles a un lugar de tránsito.

Hace lustros que no cesan, con intervalos de parones porque no hay presupuesto, las obras en este inmueble de gran valor patrimonial para la UGR y Granada. Incluso fue uno de los espacios afectados por el enjambre sísmico de 2021.

Aún quedan más espacios por rehabilitar en este centro de poder universitario.

