La UGR y Revvity premian los mejores Trabajos de Fin de Máster sobre bioinformática

Los departamentos de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada (UGR), junto con la Unidad de Bioinformática del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), en el marco de las IX Jornadas de Bioinformática de la Universidad de Granada, han organizado el VI Datathon de Bioinformática para premiar los dos mejores Trabajos de Fin de Máster (TFM) sobre Bioinformática y Biología Computacional de toda España.

Los estudiantes de cualquier universidad española que estuvieran interesados en participar debían presentar un TFM relacionado con la bioinformática que hubiera sido defendido entre enero de 2024 y febrero de 2025. Los dos mejores TFMs serían premiados con 1500€ y 1000€ respectivamente, estando patrocinados estos premios por la empresa internacional Revvity.

Los TFMs ganadores en esta edición han sido «Development of a Consensus Molecular Classifier for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma» de Pablo Villoslada Blanco, y el trabajo titulado «Single-Nucleus RNA Sequencing Reveals Cellular Heterogeneity in Parkinson's Disease Across Multiple Brain Regions» de Juan Andrés Tejedor.

El objetivo de esta quinta edición del concurso se ha centrado en fomentar la participación de los estudiantes en proyectos relacionados con las ciencias de datos y la bioinformática, dada la importancia actual de esta materia en áreas de ciencias de la vida y biomedicina.

De esta forma, el Datathon de la UGR busca incentivar al alumnado a mejorar sus capacidades de síntesis, compresión y exposición, y fomentar la cultura científica, tecnológica e innovadora en la sociedad española.