La UGR reúne a sus empleados para poner en valor su trabajo
El día del PTGAS sirve para fomentar el intercambio de ideas entre los trabajadores de diferentes servicios y premiar varios proyectos
Granada
Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:33
La Universidad de Granada (UGR) cuenta en su plantilla con más de 2.500 personas en su plantilla del personal técnico, de gestión y de ... administración y servicios (PTGAS). Este jueves, día 11 de septiembre, un día del acto oficial de apertura del curso 2025-2026, la institución universitaria granadina ha celebrado el día del PTGAS. En una jornada a la que acudió un grupo de empleados que pusieron en común proyectos e intercambiaron ideas. También hubo premios. Las acciones fueron en el edificio de servicios centrales del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).
El evento, que ha estado dedicado al personal técnico, de gestión y de administración y servicios que desarrolla su actividad en diferentes centros universitarios, ha tenido como objetivo fomentar el intercambio de ideas, el aprendizaje, el reconocimiento de iniciativas y la celebración del trabajo conjunto en la Universidad granadina, según puso de manifiesto la institución. Participaron, entre otros, el gerente de la institución universitaria granadina, Miguel Ángel Guardia; y el rector, Pedro Mercado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.