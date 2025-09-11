Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Día del PTGAS en la UGR. Ideal

La UGR reúne a sus empleados para poner en valor su trabajo

El día del PTGAS sirve para fomentar el intercambio de ideas entre los trabajadores de diferentes servicios y premiar varios proyectos

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:33

La Universidad de Granada (UGR) cuenta en su plantilla con más de 2.500 personas en su plantilla del personal técnico, de gestión y de ... administración y servicios (PTGAS). Este jueves, día 11 de septiembre, un día del acto oficial de apertura del curso 2025-2026, la institución universitaria granadina ha celebrado el día del PTGAS. En una jornada a la que acudió un grupo de empleados que pusieron en común proyectos e intercambiaron ideas. También hubo premios. Las acciones fueron en el edificio de servicios centrales del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

