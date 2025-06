La UGR reprograma Podología e Industrias del español y los pospone

Andrea G. Parra Granada Jueves, 26 de junio 2025, 23:52 Comenta Compartir

La Universidad de Granada (UGR) ha dado luz verde, en su Consejo de Gobierno, celebrado el pasado lunes, a la modificación en la implantación de dos grados, un doctorado y dos másteres. De este modo, la revisión de la programación universitaria 2025-2028 fija nuevas fechas para el grado en Industrias del Español y sus Culturas, que estaba previsto que comenzara en el curso 2025-2026 y ahora se propone que sea en el año académico 2026-2027. Es un título conjunto con Alcalá y Salamanca. En el caso de Podología, que debería estar en el catálogo de títulos para el 2025-2026, se retrasa al 2027-2028. Dos cursos. Estaba programado para Melilla. Por otra parte, el doctorado en Investigación y Análisis del Flamenco pasa del próximo curso al 2027-2028.

El cronograma para el máster en Ingeniería Industrial pasa de 2026-2027 a 2027-2028 y el máster Joint Master in Food Science and Technology to Nourish Human Health (Food-H) (arQus) de 2025-2026 a un curso después. Los cambios y la necesidad de que la UGR oferte estas dos maestrías están justificados tanto desde el punto de vista académico como el económico. En el caso del máster en Ingeniería Industrial con datos de las empresas implantadas en Granada y alusiones a las demandas del Ifmif-Dones.

En un párrafo del documento también se especifica para justificar esta maestría que: «Además, una vez recibida notificación de la Dirección General de Coordinación Universitaria de la Consejería de Universidad, en la actualidad se está trabajando en el diseño del grado en Ingeniería en Tecnología Industriales y de los Materiales lo que supondrá un incremento adicional de egresados de la rama industrial, siendo potenciales estudiantes de este máster que busquen completar sus competencias y habilitaciones en el sector de la ingeniería industrial». Para este nuevo grado en Ingeniería en Tecnología Industriales y de los Materiales, que fue presentado en la programación como el 'sustituto' del grado en Energía, que no logró la UGR, no hay fecha en este informe. En alguna ocasión se habló del 2027-2028.

Mientras se detallan estas nuevas fechas, la Universidad granadina sigue pendiente, a fecha 26 de junio, del informe de verificación de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), para el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el grado en Ingeniería Biomédica, que impartirá con la Universidad de Jaén. Ambos están ofertados de forma condicionada para el curso 2025-2026.

El mismo dosier recoge la supresión de dos títulos, uno es el Multilingual Master´s Degree que iba a ser conjunto entre la UGR, la Université Jean Moulin Lyon 3 y la Università degli Studi di Padova; y el de Salud Integral (One Health).

El título en Multilingual Master´s Degree fue propuesto inicialmente dentro de la Alianza arQus a la que pertenece la Universidad granadina, pero no iba a ser coordinado por esta. Así en la justificación de la eliminación explicitan: «En el transcurso de este periodo del desarrollo de la programación universitaria los intereses de los socios de las universidades participantes han ido cambiando en relación con este título, evolucionando hacia una propuesta de máster relacionada con este ámbito pero más enfocada al uso de la Traducción e Inteligencia artificial. Esto ha hecho que se perdiese interés por esta propuesta de título conjunto internacional y que se esté trabajando en una propuesta que se planteará en el marco del acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de la orden de 7 de mayo de 2024, por la que se aprueba la programación universitaria de la Junta de Andalucía para el período 2025-2028 con objeto de incorporar los títulos conjuntos internacionales».

En el de Salud Integral, entre otras cuestiones, en el marco de la Alianza arQus, se concreta que «en el transcurso de este periodo del desarrollo de la programación universitaria alguno de los socios de las universidades participantes no han manifestado interés en su desarrollo».

El expediente de revisión de la programación académica, que lleva la 'firma' del rector Pedro Mercado, deja escrito: «Compromiso de que la revisión de la programación universitaria de la Universidad de Granada, en ningún caso deberá suponer un incremento del coste presupuestario que cada año resulte de la aplicación del modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas de Andalucía, de acuerdo con las dotaciones que se determinen para esta Universidad, todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.5 del decreto 154/2023, de 27 de junio».

Para el curso 2025-2026 la Universidad granadina ha ofertado un centenar de grados sumando los que se repiten en sus campus de Granada, Ceuta y Melilla.

