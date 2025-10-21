La UGR reivindica el papel de la Enfermería con el Honoris Causa a Rosa María Blasco Santamaría El acto de investidura permite al rector elogiar el nivel de la Facultad de Ciencias de la Salud, sus estudios, profesionalización e investigación

Hace un tiempo, cuando la Universidad de Granada (UGR) aprobó la concesión de Doctora Honoris Causa a Rosa María Blasco Santamaría, la que hasta hace unos días ha sido decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la profesora Inmaculada García, presumía de que era la primera enfermera propuesta por su centro. Este martes, Blasco Santamaría fue investida con la mayor de las distinciones académicas. Ha entrado en el claustro de los sabios. Fue en una ceremonia en la Facultad de Derecho, lo mismo que lo fue hace unos días el Honoris Causa de Marina Subirats Martori, a propuesta del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la UGR.

El paraninfo de la Facultad de Derecho acogió el ceremonial. El acto estuvo presidido por el rector, Pedro Mercado. La profesora Inmaculada García intervino como madrina de Rosa María Blasco Santamaría. García destacó que era la primera vez que la UGR reconocía el trabajo y la labor de una enfermera. «Su trayectoria y su trabajo y el grupo de enfermeras que trabajaron aquel tiempo ha hecho que lo cuidados de enfermería sean mucho mejores a la ciudadanía», reivindicó García.

Mercado destacó que era «un día de felicidad para la institución». Porque en los actos del Honoris Causa «incorporamos en nuestro claustro a personas, a personalidades que en el ámbito científico, académico, docente, han dejado una impronta y una trayectoria que merecen ese nombramiento».

Este martes fue especial porque «como Universidad queremos honrar a la persona de la profesora Rosa María Blasco» y también «para reivindicar el papel de la enfermería, de los estudios de Enfermería y de cómo esa profesión se ha convertido no solo en algo fundamental en el ámbito sanitario, en el ámbito de los cuidados, sino también cómo dentro de la propia Universidad, la Facultad de Ciencias de la Salud, y sus estudios han conseguido un nivel de integración, de profesionalización, de investigación, que hoy por hoy hacen que sea un pilar fundamental».

En la persona de Blasco, el rector subrayó que fue de «esas profesionales que, en tiempos muy difíciles de nuestro país, dignificó la profesión de enfermera, luchó por su conversión en estudios universitarios y hacer de la Enfermería una profesión basada en método, en rigor y sobre todo en conocimiento».

Blasco Santamaría recordó que «luchamos mucho». Y explicó que «todavía recuerdo aquel grito: Por una Sanidad ATS en la Universidad». Confesó que «realmente es un honor para mí que esta Universidad con tanta historia me haya elegido como Doctora Honoris Causa».

Propuesta por la Facultad de Ciencias de la Salud, Rosa María Blasco Santamaría (Alcoy, Alicante, 1948) es referente en la Enfermería en España por su trayectoria y contribuciones, especialmente por su papel clave en la integración de estos estudios en la Universidad, lograda mediante el Real Decreto 2128/1977. La profesora Blasco defendió la formación universitaria de las enfermeras, promovió la incorporación de profesorado con perfil enfermero en las Escuelas Universitarias de Enfermería y trabajó para garantizar que las asignaturas relacionadas con los cuidados fueran impartidas por especialistas. Además, fue cofundadora de la Asociación Española de Enfermería Docente, que se convirtió en un referente para las enfermeras docentes en España.

La UGR justificó este nombramiento por el «enorme compromiso y dedicación durante tantos años a conseguir que las enfermeras pudiesen incorporarse a la docencia en centros universitarios con la formación adecuada y necesaria para formar enfermeras, capaces de prestar los mejores cuidados teniendo además la previsión de entrever la sociedad longeva que hoy existe y que requiere cuidados de la máxima calidad». Se formó como ATS en 1966 en Barcelona y trabajó en el Hospital del Valle de Hebrón hasta 1980. Inició su carrera docente en 1975 y fue una de las primeras enfermeras contratadas por la Universidad de Barcelona en 1979.

Fundó la Asociación Española de Enfermería Docente en 1979 y fue vicepresidenta hasta 1992. Dirigió la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona de 1979 a 1992. Participó en la creación del Curso de Nivelación de Conocimientos para ATS en la UNED, beneficiando a cerca de 100.000 profesionales. Publicó más de 20 obras y fue ponente en más de 80 congresos internacionales.

La profesora Blasco mantuvo una dilatada relación con la Universidad granadina especialmente con la profesora María del Carmen Navarro. Esta colaboración tenía como objetivo principal la formación tanto a docentes en las nuevas herramientas necesarias para la formación de profesionales, como de estudiantes acerca del desarrollo e implementación de las innovaciones y cambios en los cuidados de enfermería.

Este martes, estrechó un poco más esos lazos, al menos con su nombre en ese claustro de Honoris.