La UGR registra 187 casos de acoso en el último lustro

Tolerancia cero. Ese es el reto. Aún queda para lograrlo. Mientras son cada vez más las y los que no se quedan callados. «La Ciencia ... también es denuncia social». Fueron las palabras generales que utilizó una estudiante de doctorado de la Universidad de Granada (UGR) para denunciar, en marzo de 2023, en un acto de entrega de premios del Consejo Social en el edificio V Centenario a los mejores doctorandos, que había sido «víctima de acoso» en la institución universitaria. El presunto acoso denunciado no era hacia un docente, era hacia un integrante del personal de administración y servicios de un centro científico del campus de Cartuja.

La denuncia la hizo poniendo su voz y cara. Algo poco común. Contar lo que sucede en una situación de acoso no es fácil y menos hacerlo con nombre y apellidos para salir en la prensa. El número de casos que han llegado hasta el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la institución universitaria granadina en los últimos cinco años asciende a 187. De ese número, 56 quedaron registrados por acoso sexual, por orientación o género. Por otra parte, 49 fueron laboral o psicológico y 82 figuran en el apartado de otros o sin clasificar, según la información facilitada por el vicerrectorado a este periódico.

María del Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, bajo ese epígrafe de otros incluye situaciones como problemas de convivencia o situaciones en redes sociales. Señala la dificultad de clasificación de algunas situaciones que les ponen en conocimiento debido a la normativa y protocolos actuales. El cómputo general de denuncias es destacado. No concreta la responsable universitaria cuántas acabaron en denuncias y cuáles fueron solo consultas. En la Unidad de Igualdad y Diversidad no tienen capacidad sancionadora, esa competencia es de Inspección de Servicios. Que en el caso de acabar en sanción firma el rector o rectora anteriormente.

Ha habido castigos en el ámbito universitario y también en el judicial. Hay que recordar que cuando el universitario, sea estudiante, profesor o personal de administración y servicios, va a la vía judicial, el proceso queda parado en la Universidad. Después, independientemente de la sentencia en el juzgado, en la UGR puede haber un correctivo. Y ha habido en el último lustro y también en años anteriores. Se ha traducido en suspensión de empleo y sueldo para varios profesores.

Tolerancia cero

Para corregir y mejorar alguna de las situaciones que se han producido hasta ahora, la institución universitaria granadina prepara un nuevo protocolo. El rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, adelanta que las mejoras en la prevención del acoso están aprobadas en mesa de negociación. «Y, queremos llevarlo (el protocolo) al primer consejo de gobierno de este curso», señala. En este documento la institución universitaria reafirma el principio de tolerancia cero respecto a las conductas de acoso, tanto en el ámbito sexual como en el laboral. Según Mercado también hay una mejora de la respuesta ante un acoso, en este caso con medidas de prevención y acompañamiento a la víctima.

Como gran apuesta, la UGR ha apostado por el acortamiento de los plazos de respuesta. «Creo que es fundamental en estos casos, el protagonismo de la Unidad de Igualdad y Diversidad y en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, para que no haya demora en la respuesta y que las víctimas o las presuntas víctimas se vean acompañadas desde el primer momento con medidas de prevención y que tengamos la mejor respuesta», destaca el rector.

El documento incluirá que el plazo para dar respuesta a la denuncia será de un máximo de tres meses. «Tengo que ajustarlo, pero máximo tres meses desde la denuncia hasta el final, con un plazo para que cada órgano decida o emita los informes y la decisión», concreta el mandatario universitario. Por ejemplo, si ha habido una denuncia, que no se demore la actuación por parte de la Universidad. Y que se eviten situaciones como la denunciada, por ejemplo, en 2023 por la doctoranda que tenía que seguir compartiendo espacio de trabajo. Siempre con medidas ajustadas a la ley.

Venegas, en relación a los casos que les llegan, un número alto, señala que es bueno que las víctimas se sientan acompañadas por la y denuncien. Sobre el nuevo protocolo no quiere dar muchas más pistas, aunque señala que se reforzará el acompañamiento. El rector sí pone plazos y desglosa las tres novedades más reseñables. También habrá novedades en la medición de los casos.