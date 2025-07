La UGR reclama los informes de todos los títulos aprobados en Andalucía en esta evaluación

Andrea G. Parra Granada Martes, 8 de julio 2025, 16:27 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha trasladado este martes en la comisión académica del Consejo Andaluz de Universidades, celebrada en Sevilla, su «estupor» e «indignación» así como el «gran malestar» generado por la situación de los informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) de la titulaciones, especialmente, del ámbito tecnológico que habían solicitado. Esas resoluciones impiden implantar el grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o el grado en Ingeniería Biomédica en el curso 2025-2026, tal como trasladó el propio rector el pasado lunes 30 de junio.

Este martes, Mercado ha solicitado la «información completa de todo el proceso, de todos los informes, tanto de rama como de la comisión de informes, nuestras y el resto de titulaciones aprobadas o en las que se ha emitido informes desfavorables» en el conjunto de universidades andaluzas. Explicó que lo ha hecho «para tenerlos y por transparencia, por publicidad, y para conocer los criterios y la homogeneidad o no de estos criterios». El rector ha dado un paso más y ha adelantado que la institución universitaria quiere conocer los informes de todas las universidades en este proceso de verificación en la programación académica 2025-2028.

Según la información trasladada por la Consejería de Universidad este propio martes, en la última convocatoria abierta por la Junta para verificar títulos, un total de 42 enseñanzas de grado y máster procedentes del sistema público universitario andaluz y presentadas por sus universidades coordinadoras ya han obtenido informe de verificación favorable por parte de ACCUA para su implantación en el próximo curso 2025-2026, lo que representa el 87,5% de las nuevas enseñanzas que las universidades han remitido para someterlas a evaluación. Otros seis títulos de las públicas, en cambio, han sido informados desfavorablemente por «no cumplir con las exigencias técnicas requeridas a criterio de los evaluadores», concreta en una nota de prensa.

Hay que recordar que la UGR recibió informe desfavorable de ACCUA para el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, cuya impartición estaba prevista en los campus de Granada y de Melilla, y el grado en Ingeniería Biomédica, título conjunto con la Universidad de Jaén. Así como el máster universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud, título conjunto coordinado por la Universidad Internacional de Andalucía, y el programa de doctorado en Arquitectura, coordinado por la Universidad de Sevilla, y con la participación de la Universidad granadina y la Universidad de Málaga.

«Reforma profunda» de ACCUA

El rector, en un audio distribuido por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, ha reiterado en Sevilla la solicitud de una «reforma profunda» de ACCUA. Ha añadido, además, que no es suficiente con el nuevo nombramiento de un director o directora o del aumento del personal técnico. Mercado ha reclamado una «refundación completa» que se traduzca en una actualización de criterios, que «establezca criterios homogéneos de funcionamiento». Y ha añadido en su petición que «la agencia se convierta no en un obstáculo, sino en un pilar fundamental para acompañar a las universidades en su desarrollo, también, cómo no para evaluar su calidad, pero sobre todo con criterios, repito, objetivos y razonables».

Por otra parte, en lo referente al anuncio de la Junta de adelantar a septiembre el proceso de verificación de los títulos con informe negativo, Mercado ha confesado que «hay que saludar la noticia que hemos conocido por la nota de prensa de la Consejería de Universidad». Y ha valorado que era «muy importante» a la vez que confirmó que van a reiterar la solicitud de verificación que les han negado. «Espero, y estoy seguro que tras ese proceso de verificación, tengamos un informe favorable para poder implantar esos grados en el curso 2026-2027», ha subrayado.

El recurso por los informes desfavorables que han recibido lo presentarán también ante el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de los plazos establecidos. Informaron que tienen de plazo hasta el 14 de julio, pero el rector dijo el viernes, día 4 de julio, que lo presentarán esta semana, en la que estamos.

Lo que está descartado es la implantación del grado en Ciencia de Datos e IA en el curso 2025-2026, tal como confirmó Mercado el 30 de junio y fuentes de la Universidad granadina han reiterado este martes. Ya están las adjudicaciones de las titulaciones hechas y el grado de IA desapareció en el Distrito único Andaluz, que había aparecido como condicionado. El rector, por último ha comunicado en la rueda de prensa que no iban a implantar los títulos el curso 2025-2026, «porque da tiempo y sería hacerlo con el curso empezado. El comunicado sobre ACCUA –de este martes no cambia nada en este sentido», ha concluido.