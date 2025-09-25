Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mar Venegas y Virginia Aparicio. UGR

La UGR protocoliza la resolución de casos de acoso en un máximo de 30 días

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo protocolo que incluye la creación de una comisión de evaluación y seguimiento para analizar perfiles y colectivos vulnerables

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:52

En ocasiones la respuesta y resolución tras la denuncia por acoso en la Universidad de Granada (UGR) llegaba en semanas y a veces puede superar ... el año. En adelante, habrá un plazo en el que responder y resolver. Concretamente treinta días. Así está fijado en el nuevo 'Protocolo para la prevención, protección y actuación contra el acoso sexual, el acoso por razones de género u otras conductas contrarias a la libertad sexual, y para la eliminación de las violencias sexuales y de género en la Universidad de Granada' aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno universitario. No tendrá que estar conviviendo la víctima con el acosador durante meses. El primer protocolo de la UGR contra el acoso sexual data de 2016 y el nuevo documento se adapta al nuevo marco normativo nacional.

