La UGR presentará una nueva solicitud para obtener el grado en Inteligencia Artificial

El varapalo tras el rechazo a la implantación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada (UGR) el curso ... 2025-2026 abre nuevos plazos administrativos para el siguiente intento.

Con mucho análisis aún por hacer sobre los informes desfavorables, la institución universitaria granadina tendrá desde el día 1 de septiembre hasta el 30 del mismo mes para presentar la nueva solicitud de verificación de estos estudios, que se presentaron como estratégicos para la entidad académica y para el desarrollo de Granada pero fueron tumbados por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Fuentes de la Universidad granadina explicaron ayer jueves a este periódico que los vicerrectorados competentes han estado trabajando durante el mes de agosto en la nueva propuesta de verificación tanto del grado en IA como el de Ingeniería Biomédica, que también recibió informe negativo (en la resolución inicial y en el recurso). «Para presentarla –las solicitudes de verificación en ambos títulos– a principios de septiembre», confirmaron las mismas fuentes.

La Consejería de Universidad de la Junta confirmó que el plazo estará abierto desde el día 1 de septiembre hasta el 30 del mimo mes. Será un nuevo proceso. Y una petición para ofertarlos (en principio) en el curso 2026-2027 tras las negativas a dar luz verde a la planificación y plan de estudios presentado.

El día 29 de junio, domingo por la tarde, se conoció que la UGR había recibido esa misma semana informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. Comenzaba así un carrusel de valoraciones y declaraciones del ámbito universitario, político, social y empresarial que en esta ocasión no sirvió para cambiar el signo inicial de la resolución. Solo sirvió para crispar los ánimos, para meter a la UGR en el fango político y sin ningún efecto positivo para la institución universitaria. No se logró el objetivo.

La UGR llegó a pedir la refundación de Accua. La Universidad granadina interpuso el 11 de julio dos reclamaciones formales ante la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades en relación con la resolución desfavorable. Una semana después, el órgano dependiente del Ministerio de Universidades dejó en manos de Accua la decisión. Primero dijo no al recurso del grado en Ingeniería Biomédica, el 31 de julio. El informe desfavorable para la reclamación en el título en IA llegó el día cinco de agosto. La UGR ofreció su valoración al día siguiente y dijo que no tenía, entonces, la notificación oficial. Lo que estaba claro ya era que estos títulos quedaban descartados para el año académico 2025-2026.

La institución universitaria granadina había presentado una solicitud de verificación para el título en IA para un grupo con setenta plazas en el campus de Aynadamar, en la Escuela de Informática, y otro grupo con la misma oferta en Melilla, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. El grado en Ingeniería Biomédica era conjunto con la Universidad de Jaén, a impartir primero y segundo en el campus de Linares y tercero y cuarto en Fuentenueva, en la capital granadina.

Ruido en Granada y Jaén

En los últimos meses del curso 2024-2025, hubo mucho ruido en relación al grado en IA en Granada y menos con el de Ingeniería Biomédica. En este último caso, alzaron más la voz en Jaén. Hubo enfrentamientos dialécticos y una sensación de señalamiento a la Universidad granadina. Hay que recordar que en IA la UGR es líder a nivel andaluz y nacional en varios rankings. Y, que ocupa posiciones destacadas a nivel europeo e internacional con investigadores de alto impacto a nivel mundial.

Los motivos esgrimidos por Accua para los informe desfavorables (en la primera tanda también tumbó un máster y un doctorado de la UGR) han estado relacionados con la contratación, o mejor dicho no contratación, de profesorado y convenios con empresas, entre otras cuestiones.

Sea como fuere, la Universidad granadina cerró el curso 2024-2025 con un capítulo anómalo en su historia en el rechazo de grados. Una situación inusual.

Hay que recordar que la UGR aprobó la solicitud de verificación, tumbada este verano, del grado en IA y del grado en Ingeniería Biomédica en septiembre de 2024. Concretamente, en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad granadina celebrada el 27 de septiembre de 2024.