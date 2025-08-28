Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El catedrático Francisco Herrera y el rector de la UGR, Pedro Mercado, tras conocerse el veredicto de Accua. Ideal

La UGR presentará una nueva solicitud para obtener el grado en Inteligencia Artificial

Los vicerrectorados competentes han estado trabajando durante este mes de agosto en la siguiente propuesta

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:48

El varapalo tras el rechazo a la implantación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada (UGR) el curso ... 2025-2026 abre nuevos plazos administrativos para el siguiente intento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR presentará una nueva solicitud para obtener el grado en Inteligencia Artificial

La UGR presentará una nueva solicitud para obtener el grado en Inteligencia Artificial