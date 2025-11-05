Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR y la Pontificia Universidad Católica del Perú-Centrum PUCP concluyen con éxito el proyecto EmpoderArte Mujer

18 docentes e investigadores de ambas instituciones han ofrecido formación presencial y personalizadas a las emprendedoras peruanas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:57

La Universidad de Granada y la Pontificia Universidad Católica del Perú-Centrum PUCP han concluido con éxito el proyecto EmpoderArte Mujer, un proyecto de intervención ... social e investigación aplicada en el que universidad y artesanía han generado un modelo de cooperación para la inclusión social y la sostenibilidad. Liderado por las profesoras Carmen Haro Rodríguez, de la UGR, y Julianna Ramírez Lozano, de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Centrum PUCP, EmpoderArte Mujer es un programa diseñado con enfoque de género con el objetivo empoderar a mujeres artesanas mediante talleres gratuitos en liderazgo, sostenibilidad, educación financiera, innovación en diseño, y el uso de herramientas digitales.

