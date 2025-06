La UGR participa en un proyecto liderado por Nokia que desarrollará drones con IA para la protección de infraestructuras críticas

Ideal Miércoles, 4 de junio 2025, 10:21 Comenta Compartir

Investigadores del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada participan en el proyecto PROACTIF – Unmanned vehicles for civil security and surveillance missions (Vehículos no tripulados para misiones de seguridad civil y vigilancia, en español) que se pone en marcha este mes de junio. PROACTIF ha sido financiado por la convocatoria europea Chips Joint Undertaking y cofinanciada por la Agencia Estatal de Investigación de España. Su objetivo es el de impulsar la industria de los semiconductores europea en diferentes sectores industriales. En concreto, PROACTIF se propone reforzar el liderazgo de Europa en estas tecnologías ofreciendo soluciones para la industria robótica y los drones autónomos en el campo de la seguridad y la gestión de situaciones de emergencia.

El consorcio europeo que trabajará en PROACTIF está liderado por la empresa Nokia y lo conforman 42 socios de 13 países europeos, centrados en la protección de las infraestructuras críticas y la gestión de emergencias en Europa. Entre estos socios se cuentan universidades, pymes y grandes compañías como la propia Nokia. Los socios se han comprometido a diseñar tecnologías innovadoras, eficientes, sostenibles y seguras, para desarrollar plataformas autónomas (UxV) que permitan abordar las necesidades de la sociedad civil europea.

El equipo de la Universidad de Granada, liderado por Francisco Barranco, trabajará en el desarrollo de métodos basados en inteligencia artificial para la protección de infraestructuras críticas con drones autónomos. Por un lado, se usará visión por computador para analizar la escena y detectar de forma automática posibles riesgos en el entorno de estas infraestructuras críticas como subestaciones eléctricas, puertos, aeropuertos, etc. También se trabajará en mejorar los métodos para la localización de estos drones autónomos en las situaciones en que no está disponible la señal de GPS. Una de las metas del proyecto es demostrar la capacidad de estas tecnologías para drones, para así convertirlos en herramientas cotidianas que nos permitan mejorar la gestión de la seguridad pública y de las misiones críticas en situaciones de emergencia.

Según un comunicado de Nokia, se espera que PROACTIF genere un impacto de unos 90 millones de euros en beneficios, con 50 productos diferentes y unas 15 patentes para 2033, lo que favorecerá una posición de liderazgo de la industria y la investigación europeas en los sectores tecnológicos ya mencionados. El impacto adicional del proyecto incluye docenas de nuevas colaboraciones, cientos de nuevos empleos y más de 40 millones de euros en inversiones adicionales así como cientos de nuevos empleos altamente especializados.

El proyecto desarrollará nueve bloques tecnológicos avanzados y cinco plataformas UxV de última generación, enfatizando la interoperabilidad, la autonomía y el despliegue rápido para satisfacer las necesidades sociales y del mercado de Europa. El uso de tecnologías UxV permite una comprensión integral de la ubicación y la gravedad de un incidente, así como una conciencia situacional integral, a través de la recopilación eficiente de datos de sensores.