Alumnos de la Universidad de Granada trabajan con ordenadores en una imagen de archivo. R. L. P.

La UGR participa en un proyecto que estudia el impacto de la IA en la formación lectora y escritora

Es una ambiciosa iniciativa que explorará cómo influyen las tecnologías disruptivas en la competencias comunicativas de los estudiantes universitarios

R. I.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

Investigadores de un consorcio internacional, en el que participa la Universidad de Granada (UGR), han puesto en marcha el proyecto de I+D+i nacional AI-READ ... Transformación educativa: Explorando el impacto de la Inteligencia Artificial en la formación lectora y escritora del alumnado universitario, una ambiciosa iniciativa que explorará el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la formación lectora y escritora del alumnado universitario.

