La UGR participa en Ponferrada en las I Jornadas nacionales de campus periféricos

El campus de Ponferrada, de la Universidad de León, un ejemplo de campus periférico e impulsor de una alianza nacional para fortalecer el papel de ... estos campus en el mapa universitario español, acoge este 25 y 26 de noviembre las I Jornadas nacionales de campus periféricos. La cita ha reunido a más de 20 representantes de estos entornos universitarios singulares, alejados del centro o núcleo de la institución de la que dependen, con el objetivo de debatir y compartir experiencias, así como elaborar una hoja de ruta que visibilice el papel, la contribución y el futuro de estos espacios en el sistema universitario de España.

La Universidad de Granada ha tenido una participación relevante en estas Jornadas, con la intervención de Salvador del Barrio, vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, en el panel inaugural. Este panel, moderado por Santiago Gutiérrez Martín, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, ha contado con la participación del vicerector granadino y de Francisco José Fraga López, responsable del campus de Lugo de la Universidad de Santiago; María de la Luz Martín Rodríguez, del campus de Algeciras de la Universidad de Cádiz; y de Pablo Andrés Bernabéu Soler, del campus de Alcoi de la Universidad Politécnica de Valencia.

En su intervención, Salvador del Barrio García, ha explicado el papel singular de los campus de la UGR ubicados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El vicerrector ha denominado el triángulo Granada-Ceuta-Melilla como un «puente de conocimiento entre Europa y África». A continuación ha hecho un repaso a los retos y oportunidades que la existencia de estos campus supone para la universidad granadina. También ha mencionado el importante impacto económico de la actividad de la UGR en ambas ciudades autónomas.

En el campus de Melilla, sus tres facultades imparten nueve títulos de grado y cinco títulos de máster. En el de Ceuta las facultades de Educación, Economía y Tecnología y la de Ciencias de la Salud ofrecen seis títulos de grado y tres de máster.

Según el último estudio Generación de valor de la UGR en su entorno. Análisis del impacto económico y social (2023), la actividad de la universidad granadina en Ceuta es responsable de un 3,35% de impacto económico, del 1,53% del total de la renta y de 2,21% de empleo, mientras que en Melilla genera un 4,75% de impacto económico, del 2,30 % del total de la renta y de 3,00 % de empleo.

El encuentro de Ponferrada ha permitido sentar las bases para la constitución de una alianza nacional de campus periféricos. Las intervenciones de la jornada inaugural han puesto de manifiesto algunas dificultades que comparten, como la falta de infraestructuras, el transporte deficitario o la dificultad para fijar personal, pero también sus fortalezas, como su especialización y su estrecha conexión con el territorio, con el importante impacto económico y social que ello conlleva. En cualquier caso, los participantes han mostrado su coincidencia en la importancia de los campus periféricos como «espacios de innovación, formación y vínculo con el territorio», donde se abordarán los principales retos y oportunidades de estas instituciones dentro del panorama universitario español.