La UGR participa en la nueva edición del proyecto uniHcos, que estudia la salud y los hábitos de vida de los universitarios españoles

El proyecto uniHcos, una investigación que pretende conocer cómo influyen los hábitos de vida durante la etapa universitaria en la salud de la población joven, ... ha activado una nueva fase de trabajo en la que la Universidad de Granada tiene una participación muy activa. Un grupo de investigadores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR, con la profesora Carmen Amezcua Prieto como responsable, mantiene así su compromiso con la investigación y propuesta de acciones que mejoren la salud pública, en este caso, de los jóvenes.

El proyecto uniHcos ha generado desde su inicio en 2010 una cohorte dinámica –un grupo de personas con características comunes que se analizan durante un periodo de tiempo–, en este caso, de estudiantes universitarios, a los que se les sigue durante su permanencia en la universidad. Se incorporan al proyecto durante el primer curso académico, momento en el que reciben una encuesta sobre hábitos de vida que, posteriormente, repiten en varias ocasiones durante su estancia en la universidad.

El objetivo de uniHcos es conocer, a partir de las respuestas a esas encuestas, cómo influyen los hábitos de vida durante la etapa universitaria en la salud teniendo en cuenta que a lo largo de ella se adquieren y consolidan prácticas y rutinas que van a condicionar la salud futura. Conocer cuáles son esos hábitos y los factores que los determinan va a permitir la puesta en marcha de programas e intervenciones que faciliten la promoción de estilos de vida saludables. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, a través del Plan Nacional sobre Drogas así como por el Instituto de Salud Carlos III, este estudio mantiene su interés en los hábitos de vida en general y, periódicamente, incluye además otros asuntos de interés. Así, en 2010 comenzó estudiando el consumo de drogas y otras adicciones, en 2016, el uso de internet o, en esta fase de 2025, el impacto del consumo de cannabis en el desarrollo de distrés psicológico y depresión en los estudiantes.

En los próximos días, los estudiantes de primer curso y primera matrícula de la Universidad de Granada recibirán un correo a través de la lista de difusión dirigida a los estudiantes, con el asunto 'Tu experiencia universitaria nos importa, participa en uniHcos' en el que se adjuntará un enlace para rellenar la encuesta online que recoge datos sobre diferentes hábitos de vida. La información recogida en la encuesta se rige según la norma vigente sobre Protección de Datos y será anónima.

Desde el año 2010, más de 12.000 estudiantes de diversas universidades españolas han participado en esta encuesta. Sus datos han permitido descubrir las principales características y hábitos de vida de los estudiantes universitarios españoles, como la adherencia a la dieta, consumo de sustancias legales e ilegales, sueño, estilos de conducción o actividad física, lo que, a su vez, ha servido para comprender mejor su situación y sentar las bases para múltiples iniciativas de intervención.

El proyecto uniHcos está liderado por la Universidad de León y además de la Universidad de Granada, participan en él las universidades de Alicante, Cantabria, Castilla-La Mancha, Huelva, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Vigo y Oviedo.