La UGR participa en la Feria Europea de Educación Superior (EHEF) en Filipinas

La Universidad de Granada ha formado parte del stand de Study in Spain, coordinado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), ... junto a otras 10 universidades españolas, el Instituto Cervantes y la Embajada española en Filipinas.

La Feria Europea de Educación Superior en Filipinas se ha convertido en un evento anual que atrae a miles de estudiantes para visitarla y obtener información básica sobre las oportunidades de educación superior en la UE. También se ha convertido en una plataforma para generar oportunidades de colaboración y vínculos con las instituciones de Educación Superior filipinas. En esta ocasión, la Delegación de la UE en Filipinas ofreció una feria híbrida, con actividades presenciales y en línea, bajo el lema «Caminos hacia la Excelencia».

A la feria acudieron más de 2000 estudiantes filipinos que pudieron conocer de primera mano sus opciones para estudiar en la Unión Europea y la oferta académica de las universidades participantes al evento. Durante la misma, se realizó una presentación de la Universidad de Granada, para que los estudiantes pudieran conocer la historia, oferta académica y la excelencia de la docencia impartido, incluyendo los campus de Ceuta y Melilla.

En el marco de este encuentro, se produjo una recepción por parte del embajador de España en Filipinas, Miguel Utray Delgado, a la que asistieron el personal del SEPIE y de todas las universidades españolas, donde se animó a elevar los contactos con instituciones de educación superior de Filipinas, dado el potencial que tiene este país.

La delegación de la Universidad de Granada ha estado compuesta por Francisca Dolores Serrano Chica, directora de Política Lingüística e Internacionalización de la Oferta Académica y de Simón J. Suárez Cuadros, director de Movilidad Internacional.