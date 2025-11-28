La UGR participa en el evento de cierre del proyecto europeo TOURITAGE celebrado en Egipto

La Universidad de Granada (UGR), a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ha participado activamente en la Final International Exhibition & Forum del proyecto ... Erasmus+ TOURITAGE – Tourism-Led Heritage Development, celebrado entre el 18 y el 20 de noviembre de 2025 en El Cairo y Beni Suef (Egipto). Este encuentro ha marcado la clausura oficial de TOURITAGE (proyecto Erasmus+ Capacity Building in Higher Education) de tres años de duración.

El evento reunió a autoridades nacionales egipcias, representantes de universidades de Egipto, Túnez, Italia y España, así como al alumnado y profesorado participantes en los Intensive Study Programmes (ISPs) desarrollados durante el proyecto. TOURITAGE ha trabajado en la creación de capacidades académicas y técnicas para el desarrollo turístico sostenible del patrimonio, mediante el diseño de módulos formativos, la elaboración de factsheets de sitios patrimoniales y la puesta en marcha de más de una docena de programas intensivos transnacionales.

Un encuentro institucional de alto nivel

El foro inaugural tuvo lugar el 18 de noviembre en la Nahda University of Beni Suef (NUB), donde se celebró la exposición oficial del proyecto. Tras la ceremonia de apertura, intervinieron los representantes institucionales de todas las universidades socias, entre ellas la Universidad de Granada.

La sesión incluyó un recorrido inaugural por la exposición, que recogía los resultados académicos y técnicos desarrollados por el estudiantado de todas las universidades participantes.

Presentación de los resultados de la UGR: patrimonio mundial, tecnología avanzada y nuevas metodologías

El 19 de noviembre, durante la jornada celebrada en la Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport (AASTMT) del El Cairo, el equipo de la UGR presentó los trabajos derivados de los ISPs desarrollados en Granada, destacando el trabajo interdisciplinar de sus estudiantes y la incorporación de metodologías innovadoras para el análisis, documentación y difusión de sitios patrimoniales de Andalucía:

• ISP1: Action and Participation in World Heritage Sites, enfocado en la gestión participativa y el estudio de impactos en el patrimonio mundial, con casos de estudio en el Valle del Darro y Madinat al-Zahra.

• ISP2: Advanced Graphic and Emotional Assessment Technologies, centrado en tecnologías aplicadas a la documentación patrimonial, incluyendo escaneado 3D, análisis sensorial, realidad virtual y sistemas de evaluación emocional, aplicados a enclaves como el Maristán de Granada.

La presentación de la UGR fue acompañada de la presentación de la Fundación El Legado Andalusí, socia del proyecto.

El profesorado implicado en TOURITAGE incluye a Francisco J. Abarca Álvarez, David Cabrera Manzano, Fernando Osuna Pérez, José Carlos López Cervantes, Concepción Rodríguez Moreno y Cynthia Sánchez Morales, todos profesores de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Granada.

Reunión final del consorcio y cierre del proyecto

El 20 de noviembre se celebró en AASTMT la Steering and Scientific Committee Meeting, dedicada a la revisión técnica de los distintos Work Packages del proyecto, la planificación del informe final y la coordinación administrativa del cierre.

Participaron en el evento todas las universidades socias, Università degli Studi di Palermo (UNIPA) como institución coordinadora, la Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT), la Nahda University in Beni Suef (NUB), la Université de Jendouba (UJ), la Université de Gabès (UNIVGB) y la Universidad de Granada (UGR), junto con el Centre de Calcul El Khawarizmi (CCK) y la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.

Un cierre que abre nuevas vías de cooperación

La participación de la UGR en TOURITAGE refuerza su liderazgo en investigación aplicada a la arquitectura y al urbanismo, así como su compromiso con la internacionalización y la cooperación euromediterránea. El proyecto ha creado una red estable entre instituciones de cuatro países y ha generado metodologías formativas transferibles a otras regiones caracterizadas por la presencia de patrimonio infravalorado.