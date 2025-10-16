La UGR organiza una divertida jornada para divulgar la importancia de la Estadística La Facultad de Ciencia acogerá talleres, una exposición, una conferencia y una mesa redonda el día 20 de octubre y contará con la asistencia de escolares

El próximo lunes 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Estadística, conmemoración propuesta por la ONU y que ocurre cada cinco años. En esta ocasión, el lema es 'Estadísticas y Datos de Calidad para Todos' y centros y títulos vinculados con estas disciplinas en la Universidad de Granada (UGR) ha diseñado un programa cercano y divulgativo para acercar esta ciencia a pequeños y grandes. Un apunte: El grado en Estadística ha escalado en los últimos años en demanda y notas de corte.

Con motivo de esta celebración, el Instituto de Matemáticas, la Facultad de Ciencias, los grados de Matemáticas y de Estadística, la Asociación de Estudiantes de Matemáticas y Estadística y el departamento de Estadística e Investigación Operativa, ha organizado las diferentes actividades para el próximo lunes, 20 de octubre. A primera hora inaugurarán en el patio de la Facultad de Ciencias la exposición 'Historia de la Estadística a Través de sus Figuras'. Intervendrán Juan Eloy Ruiz Castro, director del departamento de Estadística e I.O., Miguel Sánchez Caja, director del Instituto de Matemáticas y Desirée Romero, secretaria del grado en Matemáticas y coordinadora de la exposición.

Esa jornada habrá también talleres de Estadística y Probabilidad dirigidos a estudiantes de Primaria para escolares del colegio Fuentenueva. Habrá una visita guiada a la exposición, y talleres con títulos tan divertidos como jugando con Monty Hall, el tablero de Galton y gráficos con sugus. Los monitores de los talleres serán los estudiantes de último año del grado en Estadística. Coordina la actividad, Nuria Rico, profesora del departamento de Estadística e I.O., codirectora de la Cátedra Amazon en Computación e Inteligencia Artificial.

A la una está prevista la inauguración del puzle 'Histograma humano de los estudiantes de Estadística'. Será en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Intervendrá Julia Maldonado, vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad de la Facultad de Ciencias. También harán una fotografía de Histograma humano de miembros de la UGR. Será en la puerta del Edificio Mecenas, calle Adolfo Rancaño.

Por la tarde, a las cuatro y media procederán a la colocación del puzle 'Pi' realizado en conmemoración del Día Internacional de las Matemáticas 2025. Será en el edificio M de la Facultad de Ciencias, junto al salón de grados. Intervendrá Manuel Pérez Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias.

Por la tarde habrá una conferencia 'Datos confiables: los cimientos de la estadística' a cargo de Ramón Ferri, profesor del departamento de Estadística e I.O. Será en el salón de grados de la Facultad de Ciencias. Y una mesa redonda con el título 'La Estadística: del dato al resultado'. Participarán Arantxa Urrea, investigadora en DASCI, especialista de estadística; Verónica Cortés, delegada del INE en Jaén; Manuel Trujillo, coordinador de la Unidad Estadística del IESA-CSIC, especialista en muestreo y encuestas; y Javier Cantón, especialista en comunicación y visualización de datos. Moderará María del Mar Rueda, catedrática de Universidad del departamento de Estadística e I.O.