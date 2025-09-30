Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se desarrollan los dos grados: Historia (150 plazas este curso) y Arqueología (65).

La UGR ofertará el segundo doble grado en Arqueología e Historia en España

La doble titulación contará con diez plazas y se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras e integrará en los grupos de los dos títulos

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:23

La Universidad de Granada (UGR) impartirá el segundo doble grado en Arqueología e Historia de España, el primero en Andalucía. Actualmente, solo se cuenta en ... el territorio español con un solo doble grado de Historia y Arqueología en la Universidad de Barcelona y para el que sus egresados quedan «capacitado específicamente». Según la información de la documentación en la que justifican este programa académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria granadina.

