La UGR ofertará el segundo doble grado en Arqueología e Historia en España

La Universidad de Granada (UGR) impartirá el segundo doble grado en Arqueología e Historia de España, el primero en Andalucía. Actualmente, solo se cuenta en ... el territorio español con un solo doble grado de Historia y Arqueología en la Universidad de Barcelona y para el que sus egresados quedan «capacitado específicamente». Según la información de la documentación en la que justifican este programa académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria granadina.

La oferta será de diez plazas. Se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se desarrollan los dos grados: Historia (150 plazas este curso) y Arqueología (65). En las primeras adjudicaciones suelen quedarse con puestos libres. Con la implantación del doble grado bajará el número de puestos. La propuesta es para el 2026-2027, un total de 55 plazas en primero de Arqueología y 140 para Historia. Este curso 2025-2026 los dos títulos sumaban 215 plazas, el próximo año con los tres, 205.

La memoria justificativa subraya que esta doble titulación capacitará al estudiantado «en el conocimiento de nuestro pasado con la intención de mejorar nuestro presente». Ofertará una formación sobre «la construcción de la Humanidad, proporcionándoles los conocimientos, las herramientas y los medios que les permitan interpretar y analizar la multiplicidad de acontecimientos y paradigmas históricos y arqueológicos que han regido nuestro pasado».

En la argumentación para implantar este doble título, la institución apunta a que «responde específicamente a la demanda social y profesional generada por la conexión establecida entre ambos programas». Reseña que responde la demanda de la comunidad autónoma y pone en valor «el potencial que aporta para atraer estudiantado de otras regiones, dada la inexistencia de un programa conjunto de estas características en otras comunidades».

En la línea de la formación, argumenta la entidad que «la ordenación conjunta de ambos títulos, facilitada por su pertenencia al mismo campo de estudio y su impartición en el mismo centro, permitirá mejorar la cualificación profesional de su estudiantado, diversificando y ampliando sus opciones laborales».

El doble grado no requerirá ni de más dotación de personal ni material porque se integra en el título de Historia y en el de Arqueología. El calendario fija el inicio de la primera promoción en el curso 2026-2027, que terminaría, el quinto curso al ser doble grado, en el año académico 2030-2031. Una simpática coincidencia al menos porque sería en un año histórico para la UGR, en 2031 cumple sus primeros quinientos años.