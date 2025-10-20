La UGR niega haber autorizado un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho El propio medio en el que trabaja el periodista ha anunciado una gira por Andalucía que incluye parada en la capital granadina

Camilo Álvarez Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

La Universidad de Granada ha salido al paso para desmentir que haya autorizado un encuentro en sus instalaciones con el periodista Vito Quiles, conocido por su posición afín a la extrema derecha, sus polémicas entrevistas a políticos de la izquierda y del Gobierno y los últimos episodios relacionados con un acto en la Universidad de Barcelona en el que se produjeron graves altercados.

La UGR ha emitido un comunicado en el que señala que, «ante la difusión en redes sociales de un acto anunciado bajo el lema de 'España Combativa', promovido por el señor Vito Quiles en la Facultad de Derecho el próximo miércoles 22 de octubre, la Universidad de Granada informa que no consta ninguna solicitud cursada por la vía oficial prevista en nuestra normativa interna para la utilización de espacios universitarios. En consecuencia, dicho acto no está autorizado».

La Universidad de Granada insiste en que tiene el deber de «garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica», principios que estarían «comprometidos por el desarrollo de esta actividad, tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona».

Desde la institución granadina señalan que la Universidad de Granada es un «espacio de convivencia, respeto y diálogo, donde la libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico que nos define como institución pública de educación superior».

Graves altercados

El anuncio de la presencia de Vito Quiles, comunicador de la extrema derecha, en el campus de la UAB, en Bellaterra (Barcelona), provocó el pasado jueves 16 de octubre un duro enfrentamiento entre grupos españolistas y manifestantes independentistas, con lanzamiento mutuo de piedras y huevos, que obligó a los Mossos a intervenir y cargar para que los disturbios no fueran a más y para separar a unos y otros.

Finalmente, Quiles no pronunció la conferencia en el campus de la UAB, en Cerdanyola, como había previsto. Había anunciado su presencia en un acto dentro del recinto universitario. Tras el asesinato de Charlie Kirk, anunció una gira por universidades españolas, que llamó 'Tour de la España combativa'. La primera etapa de la gira era en la UAB, una universidad en la que desde hace años se producen enfrentamientos entre los sindicatos de estudiantes de signo independentista y la plataforma estudiantil constitucionalista S'ha Acabat.

Tras esto, desde el medio de comunicación en el que trabaja Quiles, EDATV, había anunciado otra charla en su gira universitaria en la Universidad de Granada el próximo miércoles 22 de octubre. En esta información ya advertían que «el ambiente tenso que rodeó su paso por Cataluña ha hecho que muchos se pregunten si en Granada podrían repetirse los episodios violentos por parte de la izquierda». Y señalan que «en el entorno universitario (granadino) no se descarta que colectivos de izquierda intenten boicotear su intervención».