Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una iglesia afectada por la DANA, a 2 de noviembre de 2024, en Chiva, Valencia E. P.

La UGR mantiene su compromiso con la restauración del patrimonio cultural de los afectados por la dana

En colaboración con el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, la UGR sigue trabajando en la recuperación de obras que sufrieron daños en museos, archivos municipales, centros culturales e iglesias

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:54

Comenta

Este 29 de octubre se cumple un año de aquel otro 29 de octubre de 2024 en el que la dana y la riada que ... provocó se cobró la vida de 229 personas y dejó heridas de un modo u otro a cientos de miles de personas. En este día, la Universidad de Granada, además de manifestar su solidaridad y su cariño con todas las víctimas y sus familias, recuerda que mantiene su compromiso de recuperación del patrimonio cultural arrasado por las aguas como testimonio de la historia, la vida y la gestión de cada uno de los pueblos afectados. Este compromiso se materializa a través de una intensa colaboración con el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10

    Hongla, fuera de la convocatoria por decisión técnica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR mantiene su compromiso con la restauración del patrimonio cultural de los afectados por la dana

La UGR mantiene su compromiso con la restauración del patrimonio cultural de los afectados por la dana