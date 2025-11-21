Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR lleva el proyecto MicroMundo UGR, de lucha contra la resistencia a los antibióticos, al Parque de las Ciencias

La iniciativa de innovación docente y ciencia ciudadana se ha trasladado al museo en el marco de la Semana de la Ciencia, donde ha celebrado varias sesiones con estudiantado de Secundaria y Bachillerato

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:05

La Universidad de Granada ha llevado MicroMundo UGR, un proyecto de innovación docente inspirado en el modelo internacional Small World Initiative (SWI) y que aborda ... el retos de la resistencia bacteriana a los antibióticos, al Parque de las Ciencias. MicroMundo UGR está coordinado por el profesor Antonio Cobo Molinos y se basa en el aprendizaje-servicio y la ciencia ciudadana para implicar a la sociedad en la búsqueda de soluciones innovadoras. El proyecto ha celebrado sus sesiones en el museo en el marco de la Semana de la Ciencia.

