La UGR lidera de nuevo la captación de fondos para movilidad internacional en el programa Erasmus+

La Universidad de Granada se consolida un año más como la institución española que más fondos capta para movilidad internacional en el marco del programa Erasmus+, según la resolución provisional publicada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En la convocatoria de 2025, la UGR ha obtenido un total de 12,03 millones de euros para movilidad intraeuropea (Acción Clave 1 – KA131), de los cuales 7,97 millones proceden del programa Erasmus+ y 4,05 millones del propio Ministerio. Esta cifra se destinará a financiar estancias de estudiantes, personal docente, investigador y técnico en universidades de la Unión Europea y de países asociados como Islandia, Noruega, Turquía o Serbia.

A ello se suman 1,08 millones de euros correspondientes a la modalidad KA171 para movilidad con 54 países no comunitarios de los cinco continentes. La UGR amplía así su red de universidades socias, incorporando nuevas instituciones en países como Uzbekistán, Moldavia, Argentina, Thailandia, Ucrania y Palestina.

Esta financiación permitirá a más de 2.000 estudiantes de la Universidad de Granada realizar estancias internacionales y acoger en sus campus a más de 2.000 estudiantes extranjeros, reforzando así su compromiso con la internacionalización, la calidad académica y el intercambio cultural.

Además de las movilidades tradicionales para estudios y prácticas, la UGR apuesta por nuevas fórmulas más inclusivas como los Programas Intensivos Combinados y la Movilidad Combinada, que combinan estancias físicas breves con componentes virtuales, facilitando así el acceso a la experiencia internacional a un mayor número de estudiantes.

El programa Erasmus+ tiene como objetivo modernizar la Educación Superior en Europa y fomentar valores democráticos, el desarrollo de competencias globales y la cooperación internacional. Los resultados de esta convocatoria vuelven a colocar a la Universidad de Granada a la vanguardia del sistema universitario europeo.