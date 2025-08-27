La UGR lidera en Andalucía la captación de fondos europeos para investigación

La investigación es uno de los pilares básicos de la Universidad de Granada (UGR) que le proporciona buenos resultados en diferentes vertientes con una incidencia ... directa en la transferencia al tejido productivo y social. Ayuda también en las posiciones en ranking a la institución y es una fuente de ingresos, aunque la falta de financiación en la ciencia es una dolencia de décadas no solo de esta entidad de casi cinco siglos de historia. La Universidad granadina sabe competir mejor que otras. Ha sido la universidad líder en la captación de fondos europeos para I+D+I.

Entre 2021 y 2024, la Universidad de Granada ha logrado fondos por valor de 30,85 millones de euros, muy por encima de los registros de la Universidad de Almería (4,37 millones ), Cádiz (3,01), Córdoba, (8,14), Huelva (1,32), Jaén (4,77), Málaga (15,72), Sevilla (27,24) y la Pablo de Olavide (3,28). El listado, publicado por la Consejería de Universidad, evidencia el poderío de la UGR en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizonte Europa'.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la entidad universitaria granadina, Enrique Herrera, explica que estas cifras son consecuencia de «nuestra política de captación de talento y de inmersión en grandes proyectos e infraestructuras de investigación» entre otras cuestiones.

Con estos datos en la mano, Herrera valora que «seguir creciendo en esta misma línea es nuestra prioridad, estimulando la investigación de calidad y excelencia entre los centros de investigación, institutos de investigación y las unidades de excelencia».

De cara a un futuro, señala también que «entre nuestros retos más próximos está la creación del campus UGR-Sostenibilidad en la Azucarera de San Isidro, la creación de un centro de supercomputación de IA generativa, el impulso del papel de la Fundación de IA en el desarrollo del ecosistema de IA…». Así como la creación de unidades de análisis de datos para investigaciones biosanitaria, entre otras acciones.

Para estos proyectos, el vicerrector de Investigación indica que se centrarán en la consecución de fondos europeos y también nacionales. «Por ejemplo, para activar la Fundación IA estamos activando colaboración con empresas tecnológicas y solicitando proyectos europeos para ayudar a implantar el uso de tecnologías e IA en pequeñas y medianas empresas», describe el mandatario universitario.

A escala global, la Junta informó en una nota de prensa que Andalucía ha logrado un récord de participación en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizonte Europa', con una captación de 279,75 millones de euros en las convocatorias adjudicadas en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. Esa cuantía supone un incremento anual medio del 60,63% respecto al anterior 'Horizonte 2020', teniendo en cuenta que el promedio ha pasado de 43,54 millones a 69,94 millones de euros al año. En el anterior programa 'Horizonte 2020' la captación se contabilizó en 348,33 millones en el doble de tiempo, en ocho años, del 2014 al 2021.

Teniendo en cuenta la clasificación de los agentes receptores, el sistema universitario de la comunidad ha asumido una partida de 99,49 millones entre 2021 y 2024, un 35,56% del montante global, a través de sus grupos de investigación o fundaciones, con un total de 338 participantes. Esa cuantía convierte a las instituciones académicas en el principal canalizador de la financiación europea para I+D+I en la comunidad.