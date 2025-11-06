La UGR líder de la Sociedad Científica de Psiconeuroinmunología, un campo que conecta mente, cuerpo y salud

La Universidad de Granada (UGR) es líder de la Sociedad Científica de Psiconeuroinmunología y la próxima semana, los días 13 y 14 de noviembre, sacará ... su músculo en el I congreso internacional de la Sociedad Científica de Psiconeuroinmunología. Está prevista la participación de más de cien científicos. Será en la Facultad de Ciencias de la Salud, en el PTS.

La Psiconeuroinmunología, un campo que conecta mente, cuerpo y salud será el tema de debate. María Isabel Peralta Ramírez, catedrática de Psicología de la UGR, explica que «la ciencia lo tiene claro: nuestro cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmunitario trabajan en equipo para protegernos ante cualquier amenaza. Sin embargo, cuando este sofisticado mecanismo de defensa se mantiene activado durante demasiado tiempo, puede volverse en nuestra contra y favorecer la aparición de enfermedades».

Esa compleja interacción entre mente, sistema nervioso y sistema inmune es el objeto de estudio de la Psiconeuroinmunología, una disciplina científica multidisciplinar en pleno auge.

La Universidad granadina encabeza la recién creada Sociedad Científica de Psiconeuroinmunología (Socipni), integrada por investigadores y profesionales de destacadas universidades y centros clínicos de toda España. Esta sociedad se ha consolidado «rápidamente», despertando gran interés tanto en la comunidad científica como en instituciones nacionales. De hecho, su majestad la Reina de España visitó el pasado año el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (Cimcyc), donde tuvo ocasión de conocer de cerca el trabajo de este grupo pionero.

En los próximos días, 13 y 14, se celebrará el I Congreso Internacional de la Socipni, un evento que marcará el inicio de unas jornadas dedicadas al diálogo científico y a la proyección internacional de la investigación en Psiconeuroinmunología. Más de un centenar de investigadores y clínicos procedentes de los grupos más punteros del país presentarán los avances más recientes en esta «apasionante» área.

El programa abordará temas de «gran relevancia» como la influencia de la microbiota en el cerebro, el sesgo de género en la investigación, o el papel de la depresión y el estrés en la neuroinflamación y la plasticidad cerebral. Además, el congreso contará con la participación de expertos internacionales procedentes de prestigiosas instituciones como Queen Mary University of London, King's College London o la University of L'Aquila Medical School (Italia).

Como antesala del encuentro, la organización tiene programada la celebración de un taller precongreso centrado en la memoria y la nutrición en personas con enfermedades autoinmunes, un ejemplo del compromiso de la Socipni con la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica y al bienestar social.