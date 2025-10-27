Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La UGR lanza la IX edición del Concurso de Ideas para impulsar el emprendimiento universitario

Inscripción abierta hasta el 13 de noviembre. Premios de hasta 2.400 € y 1 crédito ECTS

Ideal

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:05

Comenta

UGR Emprendedora, en el marco de las acciones del Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, convoca la IX edición del Concurso de Ideas, una iniciativa para promover la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria.

El concurso está abierto a estudiantes de cualquier titulación, personal docente e investigador (PDI), personal técnico, de gestión, de administración y servicios (PTGAS) y egresados/as titulados/as por la Universidad de Granada de los tres últimos cursos académicos (2024-2025, 2023-2024 o 2022-2023). Los equipos pueden estar formados por hasta cinco personas, sin necesidad de pertenecer a la misma facultad o grado, favoreciendo la colaboración interdisciplinar.

El Concurso de Ideas se desarrollará en dos fases:

Fase I - Centros: se celebrará en cada facultad, escuela o campus de la UGR. Los equipos participantes presentarán sus propuestas y competirán entre sus compañeros. El proyecto ganador conseguirá un premio de 400 euros y todos los participantes podrán reconocer 1 crédito ECTS por haber llegado a esta primera fase.

Fase II - Gran Final UGR: los equipos ganadores en la fase I participarán en la final universitaria, donde competirán las mejores ideas de toda la universidad. Los premios serán de 2.000 euros para el primer puesto, 1.000 euros para el segundo y 800 euros para el tercero.

Durante todo el proceso, UGR Emprendedora ofrecerá formación, asesoramiento y mentoría para ayudar a definir, validar y comunicar los proyectos ante el jurado.

Inscripción hasta el 13 de noviembre de 2025 a través de la Sede Electrónica.

Basta con completar la plantilla del proyecto y adjuntar el CV del equipo. Habrá periodo de subsanación para completar documentación.

Más información e inscripción en: https://ugremprendedora.ugr.es/ix-concurso-de-ideas/

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  6. 6 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  7. 7 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  8. 8 Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada
  9. 9 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  10. 10

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR lanza la IX edición del Concurso de Ideas para impulsar el emprendimiento universitario

La UGR lanza la IX edición del Concurso de Ideas para impulsar el emprendimiento universitario