La UGR lanza la IX edición del Concurso de Ideas para impulsar el emprendimiento universitario Inscripción abierta hasta el 13 de noviembre. Premios de hasta 2.400 € y 1 crédito ECTS

UGR Emprendedora, en el marco de las acciones del Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, convoca la IX edición del Concurso de Ideas, una iniciativa para promover la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria.

El concurso está abierto a estudiantes de cualquier titulación, personal docente e investigador (PDI), personal técnico, de gestión, de administración y servicios (PTGAS) y egresados/as titulados/as por la Universidad de Granada de los tres últimos cursos académicos (2024-2025, 2023-2024 o 2022-2023). Los equipos pueden estar formados por hasta cinco personas, sin necesidad de pertenecer a la misma facultad o grado, favoreciendo la colaboración interdisciplinar.

El Concurso de Ideas se desarrollará en dos fases:

Fase I - Centros: se celebrará en cada facultad, escuela o campus de la UGR. Los equipos participantes presentarán sus propuestas y competirán entre sus compañeros. El proyecto ganador conseguirá un premio de 400 euros y todos los participantes podrán reconocer 1 crédito ECTS por haber llegado a esta primera fase.

Fase II - Gran Final UGR: los equipos ganadores en la fase I participarán en la final universitaria, donde competirán las mejores ideas de toda la universidad. Los premios serán de 2.000 euros para el primer puesto, 1.000 euros para el segundo y 800 euros para el tercero.

Durante todo el proceso, UGR Emprendedora ofrecerá formación, asesoramiento y mentoría para ayudar a definir, validar y comunicar los proyectos ante el jurado.

Inscripción hasta el 13 de noviembre de 2025 a través de la Sede Electrónica.

Basta con completar la plantilla del proyecto y adjuntar el CV del equipo. Habrá periodo de subsanación para completar documentación.

Más información e inscripción en: https://ugremprendedora.ugr.es/ix-concurso-de-ideas/

