La UGR inaugura la primera actividad formativa del proyecto europeo NeuroDev junto a sus socios palestinos Con la participación de representantes de las universidades socias de Palestina: Universidad de Belén, Universidad de Hebrón y Universidad de An-Najah

La Universidad de Granada, a través del equipo investigador del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) y de la Facultad de Ciencias de la Educación, pone en marcha la primera actividad de formación del proyecto europeo NeuroDev – University Centers for Neurodevelopment, financiado por el programa Erasmus+ KA2.

La actividad se desarrollará entre los días 27 de octubre y 7 de noviembre del presente año, y contará con la participación de representantes de las universidades socias de Palestina: Universidad de Belén, Universidad de Hebrón y Universidad de An-Najah.

NeuroDev da continuidad al proyecto NeuCaRe, que permitió el diseño e implementación del primer Máster en Neurodesarrollo y Neuropsicología Clínica Infantil en países árabes, actualmente en su tercera edición. En esta nueva fase, se prevé la creación de tres centros especializados en Neurodesarrollo en las ciudades de Hebrón, Belén y Nablus, con el objetivo de fortalecer la formación clínica, la investigación aplicada y la atención comunitaria en el ámbito de los trastornos del neurodesarrollo.

Las principales líneas de actuación de los centros incluyen:

-Entrenamiento clínico para estudiantes del máster.

-Investigación científica sobre problemáticas relacionadas con el neurodesarrollo.

-Prestación de servicios de neuropsicología infantil a la comunidad.

Durante su estancia en Granada, los socios palestinos participarán en sesiones de entrenamiento en neuropsicología clínica aplicada, además de mantener reuniones de coordinación y seguimiento con las comisiones técnicas del proyecto.

El proyecto NeuroDEV está liderado por la Universidad de Granada y cuenta con la colaboración de las universidades de Belén, Hebrón, An-Najah (Palestina) y la Universidad de Clermont-Ferrand (Francia). La iniciativa cuenta con una subvención total de 788.753€, proveniente del programa Erasmus+ KA2, Desarrollo de capacidades en el ámbito de la Educación Superior.