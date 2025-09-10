La UGR inaugura su II Congreso de Ciberseguridad 'IA y ciberseguridad: la doble cara de la revolución digital' La cita tiene lugar del 10 al 12 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

La Universidad de Granada ha inaugurado este miércoles su segundo Congreso de Ciberseguridad, bajo el lema 'IA y ciberseguridad: la doble cara de la revolución digital', impulsado por la Cátedra CiberUGR en el marco del convenio entre el INCIBE y la UGR. Esta segunda edición, que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, se extenderá desde hoy miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, y reúne a estudiantes, investigadores, profesionales, empresas tecnológicas y fuerzas de seguridad en torno a los grandes desafíos actuales de la ciberseguridad.

La apertura institucional ha contado con la participación de Gabriel Maciá Fernández, vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Granada; Pedro García Teodoro, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y responsable de la Cátedra CiberUGR-INCIBE; y Roberto Magán Carrión, coordinador del comité organizador. Este último ha sido el encargado de marcar el punto de partida de esta edición al señalar que «actualmente no se pueden separar los conceptos de inteligencia artificial y ciberseguridad; para responder a ataques inteligentes, que nos afectan a todos, es necesario contar con herramientas inteligentes». Por su parte, tanto García Teodoro como Maciá Fernández han coincidido en subrayar la necesidad de reforzar los vínculos entre investigación, empresa y administraciones públicas para afrontar con éxito los retos de la transformación digital y la creciente sofisticación de las amenazas, además de destacar el papel de la Cátedra y la Universidad y agradecer la implicación de los expertos y profesionales que participan en las distintas ponencias.

La primera jornada del congreso, bajo el lema 'De la teoría a la práctica: Innovación y transferencia en ciberseguridad', pone de relieve cómo la investigación trasciende el laboratorio para convertirse en soluciones reales que fortalezcan la protección digital. Investigadores y expertos han compartido casos de éxito que abarcaban desde la aplicación de la ciberseguridad en pymes hasta la detección de la desinformación con IA, blockchain y técnicas de watermarking, pasando por la experiencia en la transferencia tecnológica al sector industrial, y un taller práctico de OSINT orientado a mostrar cómo los datos expuestos en la red podían derivar en ataques. La sesión ha fomentado el diálogo entre universidad, empresa y profesionales del sector, subrayando el valor de la colaboración para anticiparse a amenazas emergentes y consolidar un ecosistema digital más seguro.

Las charlas y ponencias continuarán este jueves. Desde la premisa 'Ciberseguridad e IA: soluciones inteligentes para amenazas inteligentes', se centrarán en cómo la inteligencia artificial se integrará en tecnologías clave como los Next-Generation Firewalls (NGFWs), XDR y SIEM para reforzar la defensa digital. A lo largo del día intervendrán expertos de empresas líderes que mostrarán cómo estas herramientas alcanzarán un mayor nivel de madurez y capacidad frente a ataques cada vez más sofisticados. Se abordarán casos de éxito, experiencias prácticas y también los desafíos que quedarán pendientes, ofreciendo una visión crítica y aplicada que permitirá a empresas, cuerpos de seguridad y público general comprender el verdadero alcance de la IA en la protección de sistemas y datos.

La tercera y última jornada del congreso se dedicará a 'Grandes Modelos de Lenguaje en Ciberseguridad: Aplicaciones y Desafíos de Seguridad' y se centrará en cómo estas tecnologías están transformando la protección de sistemas y redes. Se analizarán sus aplicaciones en detección de amenazas, automatización de respuestas y formación de analistas, junto con los riesgos que plantearán en términos de envenenamiento de datos, ataques adversariales o filtraciones de información. A través de ponencias de expertos y debates especializados, se presentarán estudios de caso, enfoques innovadores y soluciones emergentes que ofrecerán una visión integral sobre el papel de los LLM en la ciberseguridad del presente y del futuro.

Con todo ello, la cita reúne a ponentes de reconocido prestigio, como Marta Fuentes-García (Fidesol), David Megías (Universitat Oberta de Catalunya), Mikel Iturbe (Mondragón Unibertsitatea), Francisco Baena (Constella Intelligence), Cristina Alcaraz (Universidad de Málaga), así como representantes de empresas líderes como Dell, Microsoft, Wazuh y Palo Alto Networks, entre otros.

Compromiso social

Más allá del congreso, la Cátedra CiberUGR desarrolla un amplio programa de actividades de formación, divulgación y captación de talento en ciberseguridad. Entre ellas se incluyen cursos para empresas y cuerpos de seguridad, formación en tecnologías SOC, competiciones CTF, encuentros Hack&Coffee, curso de verano, jornadas de ciberseguridad y hackathon de ciberdefensa. Todas estas iniciativas cuentan con la colaboración de empresas, clústeres tecnológicos e instituciones públicas como la Cámara de Comercio, Policía Nacional, Guardia Civil, el MADOC, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación de Granada.

Con este congreso, la Universidad de Granada reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento, la creación de talento y la generación de un ecosistema digital más seguro, apostando por la colaboración entre academia, industria y administración para afrontar los retos de la ciberseguridad en una era marcada por la inteligencia artificial y la transformación digital.