La UGR impulsa con jUGaR un proyecto intergeneracional que transforma las aulas a través de los juegos de mesa

El proyecto jUGaR ha culminado en este 2025 con una respuesta extraordinariamente positiva en los colegios Luis Rosales y Alcazaba, donde alumnado de 4º de ... Primaria ha disfrutado de talleres formativos (a través de juegos de mesa) dinamizados por equipos intergeneracionales de jóvenes y mayores. La iniciativa, impulsada por el Secretariado de Innovación e Implicación Social (Medialab UGR), refuerza así su consolidación como propuesta innovadora que utiliza los juegos de mesa para aprender, convivir y conectar generaciones.

Por segundo año consecutivo, el proyecto se pone en marcha para reforzar el compromiso de la UGR con propuestas educativas con vocación transformadora. En este sentido, el pasado martes día 2 y el viernes día 5 se llevó a cabo el cierre de su primera fase con la realización de talleres formativos en los colegios Luis Rosales y Alcazaba.

Estos talleres han estado dinamizados por equipos de trabajo formados por parejas de estudiantes universitarios y personas mayores del Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR, trasladando al aula de Primaria el espíritu intergeneracional que define a jUGaR.

El alumnado de 4º de Primaria de ambos centros ha participado activamente en las sesiones, mostrando un alto grado de implicación, disfrute y curiosidad ante las diferentes propuestas de juegos de mesa. La acogida ha sido tan positiva que los equipos directivos y el profesorado implicado han trasladado su felicitación a la organización, subrayando el impacto pedagógico de la experiencia y manifestando su interés en acoger nuevos talleres en el futuro.

El proyecto pone el foco en el potencial de los juegos de mesa para trabajar funciones ejecutivas, pensamiento crítico, convivencia y otros aprendizajes clave en la etapa de Primaria. Docentes y equipos directivos han destacado especialmente cómo estas dinámicas lúdicas facilitan la transmisión de valores, el desarrollo de habilidades sociales y la construcción de espacios de aprendizaje significativos para el alumnado.

Una de las señas de identidad de jUGaR es su marcado carácter intergeneracional, al integrar en los equipos de trabajo a jóvenes universitarios y personas mayores de 65 años del Aula Permanente de Formación Abierta. Esta colaboración entre generaciones en los colegios contribuye a enriquecer la experiencia educativa, generando espacios de encuentro donde compartir saberes, miradas y formas de jugar que fortalecen el vínculo entre la universidad, la escuela y la ciudadanía.