La UGR impulsa con jUGaR un proyecto intergeneracional que transforma las aulas a través de los juegos de mesa

En los colegios Luis Rosales y Alcazaba, donde alumnado de 4º de Primaria ha disfrutado de talleres formativos º

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:13

El proyecto jUGaR ha culminado en este 2025 con una respuesta extraordinariamente positiva en los colegios Luis Rosales y Alcazaba, donde alumnado de 4º de ... Primaria ha disfrutado de talleres formativos (a través de juegos de mesa) dinamizados por equipos intergeneracionales de jóvenes y mayores. La iniciativa, impulsada por el Secretariado de Innovación e Implicación Social (Medialab UGR), refuerza así su consolidación como propuesta innovadora que utiliza los juegos de mesa para aprender, convivir y conectar generaciones.

