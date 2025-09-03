La UGR firma la renovación de la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho del Deporte Esta cátedra se mantiene activa desde 2015 y bajo la dirección del profesor Ignacio Jiménez Soto, catedrático del Departamento de Derecho Administrativo

El despacho del rector ha acogido la firma protocolaria de una nueva renovación del convenio que da cobertura a las actividades de la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho del Deporte de la Universidad de Granada; cátedra institucional de esta universidad, con sede en su Facultad de Derecho, en activo de forma ininterrumpida desde el 28 de mayo del año 2015, bajo la dirección del profesor Ignacio Jiménez Soto, catedrático del Departamento de Derecho Administrativo.

En esta tercera etapa de la Cátedra se integran en esta alianza estratégica tres entidades colaboradoras: la empresa pública Cetursa-Sierra Nevada, la Asociación Española de Derecho Deportivo y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

La Cátedra tiene entre sus objetivos, además de colaborar en estudios de Grado y Postgrado que conectan con el Derecho Deportivo; la realización de actividades académicas en el ámbito del ordenamiento jurídico deportivo (mediante la celebración de cursos, congresos, seminarios o conferencias) de perfil nacional e internacional; el impulso de estudios, análisis e informes, en proyectos institucionales y empresariales, sobre los problemas jurídicos que presentan las relaciones socio-jurídicas que inciden en la actividad deportiva, en conexión con otros ámbitos, como los económicos, sociológicos y de las ciencias del deporte, así como la publicación de trabajos —tanto científicos como divulgativos— acerca de las materias relacionadas con su especialización.

Al acto protocolario de firma han asistido, por parte de la empresa pública Cetursa Sierra Nevada, su consejero delegado, Jesús Ibáñez Peña; su director comercial y de marketing, Ignacio Valenzuela Barranco, y su coordinadora del Programa Deportivo y de su Departamento Jurídico, Reyes Santa Olalla de la Puerta; en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, el decano de la Corporación, Leandro Cabrera Mercado, y su diputada 2ª, Concepción Sánchez Salas; y en nombre de la Asociación Española de Derecho Deportivo, su presidente, Miguel Ángel Vaquero Infantes.

Por lo que se refiere a la Universidad de Granada, y bajo la presidencia del rector, han estado presentes la secretaria general, María del Carmen García Garnica; el director de Transferencia e Innovación, Carlos Sampedro Matarín; el director de la Cátedra, Ignacio Jiménez Soto; el coordinador de la Cátedra, Francisco Miguel Bombillar Sáenz, y el vicesecretario de la Cátedra, Luis Ángel Triguero Martínez.