La UGR enseña a universitarios y población en general a crear sus propios videojuegos

Andrea G. Parra Jueves, 10 de abril 2025, 17:20 Comenta Compartir

No estés todo el día sentado delante de la pantalla enganchado al videojuego. No entiendo qué tiene de interesante estar pasando pantallas. Ni menos las ... peleas online. La retahíla puede ser mayor. Las personas que no entiendan el mundo del videojuego tienen la oportunidad de entenderlo. Y quienes sean amantes de esta disciplina abrir una puerta a conocerlo desde diferentes disciplinas y quizás ser los creadores de futuros productos de este mercado que mueve millones de euros. La Universidad de Granada (UGR) se salta el juego y ofrece un Mooc (formación online abierta) sobre creación de videojuegos. Es el primero en la institución universitaria granadina de estas características. La UNED ofrece uno de programación usando el Motor Unity, por ejemplo, pero «sí es el primero que cubre tantas ramas que a veces se olvidan, como el marketing, la historia, la investigación y los juegos serios».

Lo hace de la mano de Pablo García Sánchez, que es el coordinador de este curso y es profesor del departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica, y actual director de la Oficina de Software Libre de la UGR. Este Mooc surge de la mezcla de sus pasiones: la divulgación (también es el coordinador de los campus SereIngeniera y el campus Infantil de Software Libre) y la investigación (investiga en algoritmos de Inteligencia Artificial para videojuegos). Y por supuesto, explica que por su interés por los videojuegos, a los que juega desde que era pequeño. Sus favoritos confiesa que son The Curse of Monkey Island, Assassin's Creed 2 y el reciente Baldur's Gate 3. Los Moocs, son cursos creados específicamente para la plataforma abiertaUGR, en el caso de la institución granadina, por docentes de la Universidad granadina y los pueden cursar todas aquellas personas interesadas. No hay límites de plazas. Tras superar los requisitos propuestos, se podrá conseguir un certificado (con coste) que permite optar al reconocimiento de los créditos ECTS, en este de videojuegos hasta tres. Tiene la matrícula abierta y tiene una duración desde el 5 de mayo al 16 de junio. El curso es gratuito y online y puede apuntarse quien quiera en la web abierta.ugr.es, sea o no de la UGR. No existen pre-requisitos ni experiencia para realizarse. «Así que abuelos y nietos pueden apuntarse y aprender juntos», anima Pablo García. Una vez matriculados, los participantes tendrán acceso a los materiales (videos, textos, foros, actividades…) en cualquier momento y podrán realizar las actividades a su ritmo, sin horario. García subraya que a diferencia de otros cursos de la misma temática este Mooc no está centrado simplemente en la programación o el arte, sino que tiene una visión más general del mundo del videojuego: arte, narrativa, programación, transmedia, IA, marketing o investigación son algunos de los temas que trata. Para ello cuenta con profesorado de la Universidad granadina que son referentes en distintas ramas (Bellas Artes, Informática, Comunicación…), pero también con profesionales de la industria que trabajan en empresas de desarrollo de videojuegos como Estudio Nemo o Fool's Theory. El profesor Pablo García relata que «quien finalice el Mooc tendrá una visión muy completa sobre este mundo, y a partir de ahí podrá profundizar en los temas que más le hayan interesado y labrar su futuro laboral». «Aunque hay muchos críticos con los videojuegos, en el Mooc también contamos como los videojuegos pueden mejorar el aprendizaje, reducir la depresión y la ansiedad y ayudar a personas en el espectro autista. Y en general los videojuegos son también una forma de arte que involucra el trabajo de guionistas, artistas gráficos y músicos, y se pueden contar historias que rivalizan incluso con las del cine y televisión. De hecho, estas historias se replican en esos medios, como la serie Fallout y The Last of Us», destaca Pablo García. Esta nueva formación de la Universidad granadina surge del interés que está teniendo la creación de videojuegos y «pretende ser un punto de encuentro para futuros proyectos relacionados con el videojuego en la universidad». Hay que reseñar que en la actual era digital, la industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento notable, lo que ha generado una demanda creciente de profesionales cualificados. Con este curso cualquier persona podrá adquirir las habilidades y conocimientos fundamentales para comenzar a diseñar y desarrollar sus propios videojuegos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión