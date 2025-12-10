La UGR está por encima de la media de las universidades públicas en transparencia

La Universidad de Granada ha obtenido, un año más, el sello 't de transparente' que concede la Fundación Haz. Esta marca acredita que una institución ... cumple determinados indicadores de transparencia en la web aprobados por la entidad que la otorga.

El análisis de los resultados correspondientes al año 2025 de la UGR arroja una puntuación total de 58 puntos, que se corresponde con un 94% de cumplimiento, por encima de la media de las universidades públicas, situada en un 89%.

Estos datos equivalen al Sello de Transparencia de Universidades en la modalidad 't de transparente'. El reconocimiento se otorga a aquellas organizaciones que han obtenido entre 56 y 62 puntos (90% a 100% de cumplimiento).

En relación con el grado de aprobación de los 31 indicadores, la Universidad de Granada ha alcanzado un cumplimiento total en 28 de ellos, un cumplimiento parcial en dos indicadores y un incumplimiento en uno.

En esta edición, la UGR ha cumplimentado el indicador Canal Ético tras la regulación e implantación del Sistema Interno de Información, lo que evidencia una mejora en el desempeño respecto a ediciones anteriores.

La trayectoria de la Universidad de Granada en transparencia crece desde 2019. En este periodo, la UGR ha pasado de 42 a 58 puntos en la edición 2025 de 't de transparente', gracias a la implementación de mejoras. El incremento demuestra el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, superando su desempeño año tras año.

La Fundación Haz (antes Fundación Compromiso y Transparencia) se constituyó en el año 2007 por un grupo de profesionales procedentes del mundo de la empresa, la academia y el sector no lucrativo para impulsar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto social de las instituciones.