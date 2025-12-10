Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR está por encima de la media de las universidades públicas en transparencia

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:09

La Universidad de Granada ha obtenido, un año más, el sello 't de transparente' que concede la Fundación Haz. Esta marca acredita que una institución ... cumple determinados indicadores de transparencia en la web aprobados por la entidad que la otorga.

