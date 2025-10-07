La UGR dedica un laboratorio a Andalucía Directo y lo vincula a la investigación

Andalucía Directo podría significar muchas cosas. Ser un proyecto de folclore. Ser una ruta de senderismo. Un grupo musical. Un equipo de fútbol. O una ... asociación de vecinos. Y pudiendo ser todas esas cosas a la vez en Andalucía es un programa de televisión de Canal Sur que el lunes, día 13 de octubre, emitirá su programa número siete mil y lo celebrará con una emisión especial en Granada. Y, por supuesto, es el programa que cuenta cada tarde las cosas de los andaluces.

Desde este 7 de octubre este contenido audiovisual de la RTVA tiene también un aula en la Facultad de Comunicación y Documentación en la Universidad de Granada (UGR) que lleva el nombre de Laboratorio Andalucía Directo. Por lo que ahora este magacín, que presenta y dirige Modesto Barragán, está vinculado a la investigación académica. El aula 8 luce la placa que descubrieron este martes el propio Barragán y el rector de la institución universitaria granadina, Pedro Mercado. Un espacio en uno de los pasillos recónditos del Colegio Máximo, Bien de Interés Cultural y una de las joyas arquitectónicas de Granada. Y, a unos metros (y unos cuantos pasillos) del estudio Chicho Ibáñez Serrador donde hablaron el comunicador y el rector a la clase de primero de Comunicación Audiovisual.

El periodista de Ubrique, presumió delante de los futuros comunicadores de sus orígenes, se confesó «emocionado» por este detalle de la UGR. «Estamos muy orgullosos de la Universidad de Granada», ensalzó. A los estudiantes les habló de que «somos una profesión más necesaria que nunca». Recordó que cuando él estudiaba le explicaban cómo había que buscar la información y ahora en un mundo de exceso de información hay que asegurarse de que «la información que ofrecemos a los ciudadanos es saludable».

Aula Andalucía Directo. Blanca Rodríguez

En ese estudio de Ibáñez Serrador, lleno de focos, Barragán retó a los futuros estudiantes a saber separar el grano de la paja y trasladar la información con compromiso y responsabilidad. «Tenéis un reto muy importante chicos», sentenció. No desaprovechó la ocasión para hablar de la información de cercanía, la cultura y la diversidad de Andalucía que ellos comunican cada día.

No faltaron las bromas y las anécdotas durante la visita. Por supuesto, con otro programa de los históricos con los que «estamos codo con codo» que es Saber y Ganar. También hizo sonreír al público cuando dijo que cuando se inauguró la Universidad granadina (en 2031 cumplirá los quinientos años) «ya había un equipo de Andalucía Directo».

Este programa tan veterano de las tardes de Canal Sur es una «escuela de reporteros y ahora más escuela de reporteros». El rector elogió la «trayectoria», «profesionalidad» y «cercanía» de Barragán y RTVA. Habló de la necesidad en esto momentos de la formación de comunicadores para informar.

El decano de la Facultad de Comunicación y Documentación, Eduardo Peis, piropeó a sus estudiantes: «Sois grandes. Además de ser estudiantes brillantes, tenéis arte».

Y no faltó el mítico: «Se lo vamos a contar en Andalucía Directo» que correó toda la clase de primero de Comunicación Audiovisual. Y, no solo estos jóvenes vivieron una clase diferente. También algunos de los pacientes y empleados de la Facultad de Odontología, que comparte edificio con Comunicación, saludó a Barragán y le dijo algo muy común también: «Te veo hace años todas las tardes».

Y también hubo mensaje de ánimo de Barragán: «En unos años os veré a alguno de vosotros (estudiantes) como reportero de Andalucía Directo».

La firma del convenio con RTVA se pospuso porque no pudo asistir, por cuestiones familiares, el director general del ente público.