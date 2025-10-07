Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración del aula Andalucía Directo en la Facultad de Comunicación. Blanca Rodríguez

La UGR dedica un laboratorio a Andalucía Directo y lo vincula a la investigación

Modesto Barragán y el rector descubren la placa y animan a los futuros comunicadores a formarse para ofertar una información rigurosa y buscar nuevas fórmulas de comunicación

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Andalucía Directo podría significar muchas cosas. Ser un proyecto de folclore. Ser una ruta de senderismo. Un grupo musical. Un equipo de fútbol. O una ... asociación de vecinos. Y pudiendo ser todas esas cosas a la vez en Andalucía es un programa de televisión de Canal Sur que el lunes, día 13 de octubre, emitirá su programa número siete mil y lo celebrará con una emisión especial en Granada. Y, por supuesto, es el programa que cuenta cada tarde las cosas de los andaluces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  7. 7

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  8. 8 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  9. 9

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  10. 10

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR dedica un laboratorio a Andalucía Directo y lo vincula a la investigación

La UGR dedica un laboratorio a Andalucía Directo y lo vincula a la investigación