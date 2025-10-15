La UGR convoca elecciones a director del departamento de Literatura Española tras casi dos años dirigido por un docente de Química Ante la imposibilidad de encontrar candidato en diciembre de 2023, Alfonso Salinas fue designado por el rector

Andrea G. Parra Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:58

Las cosas de palacio van despacio y en el departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada (UGR) más aún. Aunque parece que las aguas se han calmado (si es que alguna vez lo estuvieron en los últimos años) y habrá candidato o candidata del propio departamento para dirigirlo. Alfonso Salinas Castillo, profesor del departamento de Química analítica, ha tutelado a los docentes de Literatura Española desde hace casi dos años. Se cumplirían a primeros de diciembre, pero todo apunta (salvo nuevo contratiempo) que habrá aspirante y la dirección la ocupará un docente que tiene despacho en la Facultad de Filosofía y Letras y no uno de Ciencias.

Salinas Castillo, que es el director de Profesorado del vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, ocupó el cargo en diciembre de 2023, después de dos procesos fallidos (en el departamento) para suceder a Andrés Soria, que fue el que ostentó la dirección en los últimos dos mandatos (cada uno de cuatro años, por lo tanto, ocho). El Rectorado tuvo que actuar. No hubo candidatos a director o directora por los problemas internos que había. Incluida, denuncia en los tribunales. Así ante la imposibilidad, Alfonso Salinas fue designado por el rector para hacer el plan de ordenación docente, entre otras cuestiones, y se ha quedado casi dos años.

Ahora, según ha podido saber este periódico el proceso electoral está definido. Los docentes e esta sección han recibido un correo electrónico con la comunicación. Las elecciones a director o directora serán los primeros días de noviembre. Lo que se interpreta como que hay aspirante a dirigir el departamento dentro del propio departamento (con toda la redundancia de la palabra). Hay algún docente de Literatura Española que valora muy bien la gestión de Alfonso Salinas durante estos casi dos años. «Hemos estado muy bien, muy tranquilos», destaca uno de ellos que recuerda que anteriormente pasaron muy malos ratos. Lo define de una forma muy gráfica: «Ha sido una balsa de aceite».

Todo lo contrario que habían vivido en los últimos años en este departamento de estudiosos de la lengua cuyas reuniones eran un guirigay, por ser benévolos y no utilizar términos más gruesos. Ha habido denuncias en los juzgados, acusaciones de plagio, de supuesto acoso y todo tipo de enfrentamientos incluso en defensa de teorías investigadoras dispares no en buenos términos. No se ciñeron solo a lo académico.

La tutela de Alfonso Salinas se planteó de amparo y defensa así como protección para resolver trámites académicos y «si es posible consensos en convivencia universitaria». El Consejo de Gobierno, extraordinario, de la Universidad granadina votó el 1 de diciembre de 2023 el nombramiento de Salinas. En el orden del día se concretaba: «Adopción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.3 de los estatutos de la UGR, de las medidas provisionales para garantizar la gobernabilidad del departamento de Literatura Española ante la imposibilidad de proceder a la elección de la persona que ocupe el cargo de director/a». El rector de la UGR, Pedro Mercado, propuso y fue aprobado el nombre de Alfonso Salinas por asentimiento (sin votos negativos o abstenciones).

Fue una situación insólita (aunque hace años sucediera en algún departamento e incluso facultad por diversas razones) lo ocurrido en Literatura Española, que cobija a más de veinte docentes e investigadores. Algunos de ellos explicaron hace casi dos años que la tensión que se había vivido en los últimos años había ocasionado que nadie quisiera ocupar la dirección. El ambiente estaba totalmente enrarecido. Ahora, por lo que cuentan, de momento, parece que se ha destensado un poco, aunque no es un remanso de paz, apunta alguna voz autorizada.

Alfonso Salinas, el líder externo, que llegó a la dirección de manera impuesta, parece que lo ha hecho bien en la gestión del departamento de Literatura Española. Ha sido algo fuera de la rutina académica, aunque la UGR está escribiendo episodios poco habituales en los últimos tiempos en cuanto a candidaturas para ocupar sillones de poder. En mayo de este 2025, por ejemplo, en un caso diferente, tampoco hubo candidato a decano/a de la Facultad de Farmacia. Eso se ha resuelto más rápido, María Eugenia García Rubiño será la nueva decana de Farmacia.