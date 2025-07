La UGR consolida su liderazgo internacional en IA entrando en el Top 5 de Europa

Ideal Viernes, 25 de julio 2025, 10:49 | Actualizado 11:50h. Comenta Compartir

La UGR continúa consolidando su posición como referente internacional en investigación e innovación en Inteligencia Artificial, según la última edición 2025 del ranking Best Global Universities elaborado por la revista estadounidense U.S. News & World Report. En esta edición, la UGR logra situarse nuevamente entre las 100 mejores universidades del mundo en las áreas tecnológicas de la Inteligencia Artificial (52) y las Ciencias de la Computación (102), reforzando así su liderazgo internacional en este ámbito estratégico y prioritario para el territorio. Además, a nivel europeo alcanza la quinta posición solo por detrás del ETH de Zurich (Suiza) y las universidades de Oxford, Imperial College y Surrey (UK). Este logro reafirma la excelencia de la institución granadina y subraya su destacada capacidad para generar conocimiento puntero en uno de los campos tecnológicos más relevantes de nuestro tiempo.

A nivel global, la Universidad de Granada mantiene una destacada posición internacional situándose en el puesto 366 del mundo, séptimo lugar en España y líder un año más en el sistema universitario andaluz. Ninguna otra universidad andaluza se sitúa dentro del top 500 mundial, y solo las universidades de Sevilla, Málaga y Pablo de Olavide se encuentran situadas dentro de las 1000 primeras.

La edición 2025 destaca también que la Universidad de Granada sitúa nueve de sus áreas académicas entre las 200 mejores del mundo, incluyendo Ciencias de la Educación (68), Ciencias de la Computación (102), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (113), Matemáticas (123), Ciencias Agrícolas (147), Artes y Humanidades (151), Psicología (186), Economía y Negocios (191).

Este ranking elaborado por la revista U.S. News & World Report que ha alcanzado una gran relevancia mundial, especialmente en EE.UU., surge como respuesta a la creciente demanda de estudiantes estadounidenses interesados en estudiar fuera de su país. Analiza instituciones de más de 80 países mediante 13 indicadores que incluyen métricas bibliométricas como citas totales, colaboración internacional, conferencias, impacto de citas normalizado, número y porcentaje de publicaciones en el top 10% más citadas, y artículos altamente citados en el top 1%. También evalúa aspectos relacionados con la reputación global y regional de la investigación que realizan las instituciones académicas. La combinación de estos indicadores permite ofrecer una visión completa y equilibrada del desempeño académico e investigador de las universidades evaluadas.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, señala: «El reconocimiento que nos otorga nuevamente el ranking Best Global Universities no es solo un motivo de orgullo, sino también una confirmación del papel que la UGR está llamada a desempeñar en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Estar en la posición 52 del mundo en este campo tan estratégico demuestra nuestra capacidad científica y nuestro compromiso con la investigación de excelencia. En Granada tenemos el potencial y reconocimiento internacional para formar a las nuevas generaciones de profesionales que impulsarán el futuro de la IA, y al mismo tiempo para liderar el desarrollo tecnológico en este campo. Un ejemplo claro de esta proyección internacional es el hecho de que en 2026 la Universidad de Granada acogerá el IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI), uno de los encuentros científicos más relevantes del mundo en IA. Que la comunidad académica internacional haya confiado en la UGR para organizar este foro tan prestigioso es una muestra inequívoca del liderazgo que estamos construyendo y del reconocimiento que Granada ha alcanzado como epicentro global en Inteligencia Artificial».