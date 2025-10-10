La UGR busca voluntarios para estudiar las relaciones entre atención y sueños Los investigadores sortearán 50 premios de 30 euros entre los participantes y solo hay que rellenar cuestionarios

Andrea G. Parra Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 14:20 Comenta Compartir

La Ciencia avanza experimentando y para llevar a cabo investigaciones en muchas ocasiones hace falta gente que quiera colaborar, que quiera ser voluntaria, en los experimentos y en la obtención de datos. Ahora, un estudio coordinado por Ewa Wiwatowska, que forma parte del proyecto de la UGR titulado 'Análisis conceptual del decremento en vigilancia: Recursos atencionales, control cognitivo y divagación mental', dirigido por Juan Lupiáñez, busca esos voluntarios. Lupiáñez es catedrático del departamento de Psicología Experimental.

El objetivo del estudio es investigar la relación entre diferentes aspectos de los sueños y la capacidad de controlar la atención (cómo mantener la concentración en una tarea) y la metacognición (es decir, reflexionar sobre los propios pensamientos y estados mentales).

La colaboración consistirá en completar cuestionarios sobre estos temas. Dicen los investigadores que lleva aproximadamente 15 minutos responderlos. Además de la contribución a la Ciencia hay un aliciente más, sortearán 50 premios de 30 euros entre los participantes. Asimismo, los participantes podrán ser seleccionados para próximos estudios con una recompensa garantizada de 30 o 50 euros.

Los datos los utilizan los investigadores para explorar los mecanismos cognitivos relacionados con el sueño y la atención. El acceso al estudio se puede hacer a través de un enlace online. Este estudio que es parte de un proyecto más amplio. Son investigadores también del del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad granadina.