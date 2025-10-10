Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La UGR busca voluntarios para estudiar las relaciones entre atención y sueños

Los investigadores sortearán 50 premios de 30 euros entre los participantes y solo hay que rellenar cuestionarios

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:20

Comenta

La Ciencia avanza experimentando y para llevar a cabo investigaciones en muchas ocasiones hace falta gente que quiera colaborar, que quiera ser voluntaria, en los experimentos y en la obtención de datos. Ahora, un estudio coordinado por Ewa Wiwatowska, que forma parte del proyecto de la UGR titulado 'Análisis conceptual del decremento en vigilancia: Recursos atencionales, control cognitivo y divagación mental', dirigido por Juan Lupiáñez, busca esos voluntarios. Lupiáñez es catedrático del departamento de Psicología Experimental.

El objetivo del estudio es investigar la relación entre diferentes aspectos de los sueños y la capacidad de controlar la atención (cómo mantener la concentración en una tarea) y la metacognición (es decir, reflexionar sobre los propios pensamientos y estados mentales).

La colaboración consistirá en completar cuestionarios sobre estos temas. Dicen los investigadores que lleva aproximadamente 15 minutos responderlos. Además de la contribución a la Ciencia hay un aliciente más, sortearán 50 premios de 30 euros entre los participantes. Asimismo, los participantes podrán ser seleccionados para próximos estudios con una recompensa garantizada de 30 o 50 euros.

Los datos los utilizan los investigadores para explorar los mecanismos cognitivos relacionados con el sueño y la atención. El acceso al estudio se puede hacer a través de un enlace online.  Este estudio que es parte de un proyecto más amplio. Son investigadores también del del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad granadina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  8. 8 Al menos dos heridos en una colisión múltiple en la Circunvalación a la altura de Albolote
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR busca voluntarios para estudiar las relaciones entre atención y sueños

La UGR busca voluntarios para estudiar las relaciones entre atención y sueños