La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre ejercicio y salud emocional Las actividades serán en el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la Universidad granadina en el PTS

Andrea G. Parra Granada Jueves, 9 de octubre 2025, 12:07

Voluntarias. Es lo que busca un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) para un estudio que demuestre con evidencia científica la influencia del ejercicio físico en mujeres. Exactamente, el grupo de investigación 'Promoting Fitness and Health Through Physical Activity' de la Universidad granadina requiere de participantes para el proyecto de investigación Exer-WAPA, que tiene como objetivo evaluar el efecto de un programa de ejercicio físico supervisado y grupal sobre la salud emocional y física en mujeres.

Va dirigido a mujeres que con frecuencia se sienten decaídas anímicamente y/o experimentan nerviosismo y/o ansiedad. Deben residir en Granada y tener entre 35 y 60 años de edad. Físicamente inactivas, es decir, que no practican práctica físico-deportiva de forma regular o hace más de tres meses que no la practican de forma regular. Las interesadas pueden ponerse en contacto con este grupo de investigación. Quienes tengan duda pueden escribir a ybarranco@ugr.es o a través de whatsapp en el número +34 684 79 33 83.

El objetivo principal del proyecto Exer-WAPA, según explican los investigadores en su web, es examinar los efectos a corto y medio plazo de un programa de ejercicio grupal supervisado en la salud afectiva de mujeres de mediana edad con síntomas leves a moderados de ansiedad/depresión (distrés psicológico).

Exer-WAPA es un ensayo clínico aleatorizado y controlado (ECA) en el que mujeres de entre 35 y 60 años con síntomas leves a moderados de ansiedad/depresión serán asignadas aleatoriamente a un grupo de ejercicio o a un grupo control en lista de espera.

El proyecto Exer-WAPA es un proyecto de investigación de la institución universitaria granadina. Las actividades de participación en el mismo se llevarán a cabo, según informan en el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS) de la Universidad granadina, ubicado en el PTS.