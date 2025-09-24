La UGR da la bienvenida a los más de 52.000 estudiantes de grado, máster y doctorado

Andrea G. Parra Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:35 | Actualizado 15:52h. Comenta Compartir

Lydia García acude a las clases de Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR) en estos primeros días del curso 2025-2026. Es una de los más de 12.000 estudiantes que han conseguido plaza en primero y que este miércoles acudía a las jornadas de recepción celebradas en los paseíllos universitarios. El año académico comenzó el día 15 de septiembre. Puede que Lydia aún cambie de titulación. Su primera opción era Educación Primaria y espera conseguir una plaza en la siguiente lista de resultas. Ha accedido a la Universidad después de hacer un ciclo formativo.

Estos primeros días como universitaria, Lydia está expectante. Esperando lograr cursar su primera opción y conocer las instalaciones así como los servicios a los que puede acceder. A más largo plazo tiene claro que su objetivo es ejercer como maestra. En otro expositor Iciar Luna y Valeria Martín, que están cursando cuarto de Infantil y Primaria, respectivamente, no se han perdido ni una jornada de recepción, aunque se tengan que trasladar del campus de Cartuja a Fuentenueva. Van a ver si consiguen algún regalillo. Y si se le pregunta por su experiencia en la UGR su mensaje no puede ser más halagador. «Ojalá volver a empezar en la Universidad», aseveraba sin titubear la joven estudiante de Infantil. Para la dos la Universidad, su facultad y sus grados han cumplido con lo que habían imaginado. «Todo bien, en la biblioteca y en todo lo demás no he tenido problemas nunca», aseguraba Valeria.

Por su parte, María y Marina, que están en cuarto de Edificación, confesaban que estos años universitarios han sido «muy difíciles» e «intensos». Estas chicas y el resto, se contaban por cientos, hacían cola en diferentes expositores para informarse de la programación en deportes, Cicode, alojamientos y el amplio abanico de servicios y actividades que oferta la institución universitaria granadina.

Ampliar Las jornadas, cuyo objetivo es dar a conocer todo lo necesario para que pueda sacarle el mayor partido posible a su etapa universitaria, cuentan con más de 55 stands Blanca Rodríguez

El vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, Juan Luis Benítez, recorrió junto al rector, el profesor Pedro Mercado, los stands que hasta este jueves animan a vivir la Universidad y no solo pasar por ella. Se mostró contento con la tendencia en la matriculación de estudiantes de nuevo ingreso en el casi centenar de grados y dobles grados. Repasó algunos datos, apuntando que la matrícula está por encima de las diez mil quinientas plazas. Ofertaban once mil de nuevo ingreso (sin contar los cupos). Esa cifra de diez mil quinientas se alza hasta 12.240 estudiantes de grado nuevos al sumar los traslados de estudiantes, titulados, entre otras casuísticas.

Los grados de Ingeniería y Ciencias de la Salud están al cien por cien. También puso en valor Benítez el «buen comportamiento» de las Ciencias Económicas. Por otra parte, destacó que este curso han asignado todos los puestos del grado en Información y Documentación, que era uno de los que curso tras curso no lograba poner nombre y apellidos a todas las plazas. Donde a 24 de septiembre aún quedan opciones son en títulos como Geología, Ciencias Ambientales, Estudios Franceses o Antropología, entre alguno más, según Benítez. En las siguientes resultas y extraordinaria esperan aumentar las matrículas en ellas.

La Universidad granadina informó este miércoles que hasta ahora hay matriculados, sumando todos los años, desde primero a cuarto, en los grados 46.189 estudiantes. De ellos, 28.930 son mujeres y 17.257 varones. En másteres hay 5.056 y en doctorado, de momento, algo más de un millar. 4.471 de máster son nuevos y 487 de doctorado.

Los paseíllos universitarios eran este miércoles un hervidero de estudiantes de diferentes titulaciones, cursos y nacionalidades. Pudieron preguntar e informarse de todo lo que tienen a su alcance en la institución. La Oficina de Gestión de Alojamientos, por ejemplo, les daba detalles del sello de calidad para pisos, residencias y colegios mayores. Hay unas sesenta viviendas, según explicaron a este periódico desde la citada oficina con sello de calidad.

La jefatura provincial de tráfico, el distrito sanitario así como otras instituciones, organizaciones y asociaciones también estuvieron presentes en esta 'bienvenida'. La UGR es una maquinaria con muchos tentáculos. El rector Mercado presumió que la UGR está «fuertemente anclada» al territorio y es una de las instituciones que más vida aporta a la ciudad.

Precisamente, este miércoles presentaron, en el Rectorado, el informe del impacto económico de la UGR en el territorio, que ya adelantó IDEAL. En la provincia de Granada la actividad de la Universidad genera un impacto económico total en términos de producción de 2.759,9 millones de euros, incluida la propia actividad de la universidad, el gasto de los estudiantes, el gasto de los visitantes y la actividad congresual. Esto supone que por cada euro de inversión pública en la universidad se genera un retorno de 6,1 euros.

El informe promovido por el Consejo Social, ha sido coordinado por los profesores del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la UGR Teodoro Luque Martínez (como director), Salvador del Barrio García y Luis Doña Toledo. Han participado también José Manuel Aguayo Moral, Dionisio Buendía Carrillo, Andrés Navarro Galera, Nina Faraoni e Ignacio Luque Raya. En la presentación participaron el rector y la presidenta del Consejo Social, Mª Teresa Pagés.

«Como Consejo Social, nuestra responsabilidad es tender puentes entre la Universidad y la sociedad, exigir y facilitar rendición de cuentas y orientar la toma de decisiones con evidencia. Por eso hemos impulsado este tercer estudio. Los resultados han puesto de relieve el gran impacto económico que la Universidad de Granada genera en el territorio, uno de los más elevados de las universidades españolas», destacó Pagés, según informó la Universidad.