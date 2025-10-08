La UGR bate récord: 168 científicos entre los más influyentes del mundo en el ranking de Stanford En la Universidad granadina inteligencia artificial y procesamiento de Imagen son las áreas de mayor representación con 28 científicos

Andrea G. Parra Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:03 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Son investigadores cuyos trabajos científicos no pasan desapercibidos. Tienen relevancia y calan (a veces no todo lo que les gustara) en el ámbito político, social o empresarial. Son de los investigadores más influyentes del mundo (no solo ámbito nacional) y la Universidad de Granada (UGR) ha colocado a 168 en el ranking de Stanford 2024 logrando un máximo histórico.

Jonatan Ruiz, catedrático del departamento de Educación Física y Deportiva es uno de ellos. Hace escasos días recogió el XXI Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada por su investigación pionera para hacer frente a la obesidad con ayuno intermitente. Estar en el ranking de Stanford lo resume en que «es un gran honor y un reconocimiento al trabajo constante de todo un equipo; aparecer en este listado nos impulsa a seguir investigando con la misma dedicación para que nuestra ciencia tenga transferencia a la sociedad».

La institución universitaria granadina presume de este nuevo logro en el ámbito de la investigación con este total de 168 investigadores reconocidos entre los más influyentes del mundo, según la última edición de 2024 del ranking elaborado por la Universidad de Stanford. Esta cifra es la máxima de los últimos años. En la edición del 2023 el total de investigadores en el listado fue de 157 y en la de 2022 de 154.

«Aparecer en este listado nos impulsa a seguir investigando con la misma dedicación para que nuestra ciencia tenga transferencia a la sociedad» Jonatan Ruiz Investigador influyente

Las áreas científicas con mayor representación este año son en primer lugar Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen con 28 investigadores. Entre esos nombres están los catedráticos también altamente citados Francisco Herrera y Enrique Herrera. En segundo puesto está Odontología con 11 investigadores; y en tercera, Farmacología y Farmacia con nueve investigadores. Destaca también Física Nuclear y de Partículas con siete investigadores; el mismo número que en Ciencias de los Alimentos y Matemáticas. Y, en Ciencias del Deporte hay seis. Hay otras disciplinas, pero con menos influyentes.

Natalia Díaz Rodríguez, profesora del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, es otra de las influyentes. Es su segundo año en esta clasificación. «Da mucha satisfacción el pensar que el trabajo y dedicación diaria a las que 'nos obliga' nuestro campo al trabajar en IA -no pudiendo dejar de estudiar ni un minuto para no quedarnos atrás obsoletos-, tiene alcance y es útil a la comunidad científica, que te cita y encuentra tus artículos interesantes», valora.

Por su parte, José Quiles, catedrático del departamento de Fisiología, hace una reflexión de agradecimiento y reivindicación de la transferencia del conocimiento. «Agradezco la mención, aunque los rankings tienen siempre un componente relativo. Para mí, lo esencial es seguir avanzando en la investigación de calidad y con impacto real», reclama.

Este ranking global, oficialmente denominado 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists', identifica a los científicos con mayor impacto a partir de los datos de citas en la base Scopus, utilizando indicadores como número total de citas, índice H, índice H ajustado por coautoría, y citas en artículos donde el investigador figura como único autor, primer autor o autor principal. Coordinado por el profesor John Ioannidis, de la Universidad de Stanford, el listado fue actualizado por Elsevier a finales del pasado mes de septiembre.

«Da mucha satisfacción pensar que nuestro trabajo tiene alcance y es útil a la comunidad científica, que te cita y encuentra tus artículos interesantes» Natalia Díaz Investigadora influyente

La clasificación distingue entre dos categorías principales: una que evalúa el impacto de los investigadores a lo largo de toda su carrera, hasta 2024; y otra centrada exclusivamente en el impacto generado durante el año 2024.

En esta edición, la Universidad granadina alcanza por primera vez la cifra de 104 investigadores clasificados por su trayectoria científica completa, superando los 96 de la edición de 2023 y los 97 de la del 2022. En cuanto a la categoría que analiza el impacto anual correspondiente a 2024, la UGR cuenta con 132 investigadores, cinco más que en la edición anterior, alcanzando también el máximo histórico, según informa la institución en una nota de prensa.

Combinando los resultados de ambas categorías, un total de 168 investigadores de la institución universitaria granadina figuran en el listado, situando a la institución entre las universidades con mayor presencia en este listado de Stanford. Destaca además que 66 investigadores aparecen simultáneamente en ambas clasificaciones, y que 25 nuevos científicos se incorporan por primera vez este año a alguna de las dos categorías, reflejando el creciente reconocimiento internacional de la investigación desarrollada en la UGR.

El vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio destaca que «estos resultados reflejan el compromiso sostenido de la Universidad de Granada con la excelencia científica y la proyección internacional de nuestra comunidad investigadora. Alcanzar nuestro máximo histórico en el Ranking de Stanford no solo evidencia la calidad y el rigor del trabajo desarrollado por nuestros equipos de investigación, sino también la eficacia de las políticas institucionales llevadas a cabo desde hace años de apoyo a la investigación de excelencia y a la captación y generación de talento». Concluye que «este reconocimiento reafirma la posición de la UGR como una de las universidades españolas y andaluzas más destacadas, y nos impulsa a seguir fortaleciendo un ecosistema científico abierto, colaborativo y al servicio de la sociedad».

Victoria López, Ana María García Campaña, Marta Alarcón-Riquelme, Julia Maldonado Valderrama son algunos de los nombres de las más de treinta investigadoras que aparecen en este listado de Stanford.