La UGR avanza en la creación de recursos digitales para la alta capacidad intelectual dentro del proyecto europeo Your Breakthrough

Celebrada en Nicosia (Chipre) la cuarta reunión transnacional del proyecto

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:44

El proyecto europeo «Your Breakthrough: Smart solutions for smart minds», enmarcado en la Acción Clave 2 del programa Erasmus+ (Cooperación entre organizaciones e instituciones – Asociaciones para la Cooperación), continúa avanzando en el desarrollo de soluciones digitales para mejorar la atención educativa al estudiantado con altas capacidades y favorecer su plena inclusión en los sistemas educativos europeos.

El pasado 25 de septiembre se celebró en Nicosia (Chipre) la cuarta reunión transnacional del proyecto, donde las investigadoras del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la UGR, Sara Mata, Francisca Serrano, Macarena de los Santos y María Carmona, presentaron los avances de las plataformas digitales MAPFINDER e INFINITY LEARNING, tercera y cuarta herramienta que conforman el eje tecnológico del proyecto.

MAPFINDER será una plataforma interactiva que ofrece recursos de enriquecimiento para potenciar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico del estudiantado. Por su parte, INFINITY LEARNING construirá un entorno virtual de formación docente que traduce los marcos teóricos en estrategias aplicables al aula. El próximo desafío será DISCOVER, un espacio destinado a fomentar la sensibilización, la empatía y la diversidad intelectual dentro de la comunidad educativa. Estas tres se sumarán a sus predecesoras ya desarrolladas, SELF-SCAN, una herramienta de autoevaluación para detectar áreas de mejora en la atención al estudiantado con altas capacidades, y SMART-APP, una guía de video-píldoras para la detección y el diagnóstico temprano, basada en indicadores científicos.

Esta visión compartida guía el trabajo conjunto de la Universidad de Granada, Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba (coordinadora del proyecto), la Universidad de Chipre, IDP SAS Di Giancarlo Costantino (Italia) y SCALIQ BV (Países Bajos). A través de esta colaboración europea, Your Breakthrough avanza con el propósito de construir entornos educativos inclusivos y capaces de reconocer el potencial excepcional de cada estudiante. A su vez, el desarrollo del proyecto cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización y de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR.

Your Breakthrough, una de las veintitrés asociaciones de cooperación financiadas en el marco del programa Erasmus+ en las que participa la Universidad de Granada, tiene una duración de tres años y un presupuesto total de 250 000 euros.

