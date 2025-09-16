Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En este grupo de Informática hay algo poco habitual en las ingenierías, más chicas que chicos (9 y 6). Pepe Marín

La UGR arranca con aulas llenas y la promesa de ampliar las plazas en las salas de estudio

Los comedores universitarios abren hoy mientras los estudiantes hacen sus primeros gastos en negocios de la ciudad

Andrea G. Parra

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:22

La Escuela de Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada (UGR) era ayer, primer día de clase del curso 2025-2026, un ir ... y venir de estudiantes. En el aula 05 estaba uno de los grupos –teóricamente cincuenta– del grado en Telecomunicación. A las diez de la mañana ya tomaban apuntes –unos en ordenador y otros en papel, como siempre– de la asignatura de análisis matemático. Escuchaban al profesor Rafael López Soriano y sus explicaciones sobre los números naturales. Este año esta titulación ha ampliado en cincuenta plazas, un grupo más, el número de estudiantes admitidos en primero. En total serán en primero 150 –antes eran 100–. La demanda del mercado en las tecnológicas apremia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR arranca con aulas llenas y la promesa de ampliar las plazas en las salas de estudio

La UGR arranca con aulas llenas y la promesa de ampliar las plazas en las salas de estudio