La UGR arranca con aulas llenas y la promesa de ampliar las plazas en las salas de estudio

La Escuela de Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada (UGR) era ayer, primer día de clase del curso 2025-2026, un ir ... y venir de estudiantes. En el aula 05 estaba uno de los grupos –teóricamente cincuenta– del grado en Telecomunicación. A las diez de la mañana ya tomaban apuntes –unos en ordenador y otros en papel, como siempre– de la asignatura de análisis matemático. Escuchaban al profesor Rafael López Soriano y sus explicaciones sobre los números naturales. Este año esta titulación ha ampliado en cincuenta plazas, un grupo más, el número de estudiantes admitidos en primero. En total serán en primero 150 –antes eran 100–. La demanda del mercado en las tecnológicas apremia.

El director del centro de Aynadamar, Pedro García Teodoro, confirmaba que las clases habían comenzado con normalidad. En otras facultades como Ciencias, su decano, Manuel Pérez; en Relaciones Laborales, su decano, Francisco Díaz Bretones; y Medicina, José Juan Jiménez Moleón, máximo mandatario de este centro del PTS, certificaban a IDEAL que habían comenzado el curso «sin problema» y «todo correcto». En Ciencias Económicas y Empresariales, el decano Alberto Castañeda, destacaba que «este año, hemos notado un gran interés en los estudiantes de nuevo ingreso, dado que su asistencia a la charla informativa que hemos tenido ha sido masiva».

Y en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, «todo bien», según contó su directora, Mónica López. Lo mismo que en la Escuela de Edificación, que las aulas estaban llenas a rebosar, según su director, Juan Manuel Santiago. Son solo algunos ejemplos, porque la UGR cuenta con más de veinte facultades y escuelas en las que se imparten un centenar de grados y dobles grados –sumando los que se repiten–. Los centros estaban repletos el primer día de curso, diferente será cuando pasen unos días. Y, las calles se llenaban, a la vez que los universitarios hacen sus primeros gastos en los negocios de la capital. La UGR es un motor esencial en la economía granadina.

Más de 40.000 estudiantes

Juan Luis Benítez, vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, trasladaba en un audio distribuido a los medios de comunicación, que las clases habían comenzado «sin ningún tipo de novedad». La institución universitaria abrió sus aulas a algo más de 10.000 estudiantes de nuevo ingreso. «Ya hemos cubierto el 95% de las plazas del primer curso, un dato que es similar al del año anterior», apostilló el mandatario universitario. En total, sumando todos los cursos, en los últimos años han sido en los grados unos 45.000 estudiantes.

Aún habrá varias listas de resultas. De momento, quedan plazas, según dijo en títulos como Ciencias Ambientales o Geología y Óptica, entre otros. Destacó que el nuevo doble grado en Estudios Franceses y Filología Hispánica, el único nuevo, ha cubierto todas las plazas. Ofertaba diez.

En relación a los servicios o nuevos proyectos, avanzó que se irán implementando algunos como es el de apoyo a proyectos estudiantiles, que «vendrán dados desde las delegaciones de estudiantes y desde la Delegación General de Estudiantes». Precisamente ayer, tomó posesión como coordinador general de Estudiantes de la UGR, Manuel Jesús Vilches Martos.

Por otra parte, Benítez puso en valor que van a modernizar el equipamiento informático para el préstamo de ordenadores y están trabajando en el aumento de plazas para las salas de estudio.

El servicio que entrará en vigor desde hoy es el de comedores. Servirá en sus sedes. La comida para llevar comenzará el día 23. También actualizará la UGR este curso su protocolo contra el acoso. Y, deberá aprobar sus nuevos estatutos. En lo referente a novedades en infraestructuras, la Escuela de Informática y Telecomunicación también tendrá obras, si se cumple lo anunciado por el rector.