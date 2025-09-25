Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumnos de Ingeniería en la Universidad de Granada, en una imagen de archivo. Ramón L. Pérez

La UGR aprueba solicitar la verificación del grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales, vinculado al acelerador

Antes del día 30 de este mes presentará el informe a Accua

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:02

El día 27 de septiembre de 2024 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR) dio luz verde a la solicitud de verificación ... del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el grado en Ingeniería Biomédica (con la Universidad de Jaén en el campus de Linares) y seis títulos de posgrado más. El día 25 de septiembre de 2025, un año menos dos días después, el mismo órgano de gobierno de la institución universitaria granadina aprobó, por unanimidad, las solicitudes de verificación informadas por la comisión de títulos del grado en  Industrias del Español y sus Culturas y el grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales. Comienza un proceso que en la Universidad granadina esperan no sea tan largo ni esté rodeado de subsanaciones y el ruido que ha acompañado al título en IA aprobado finalmente por el Consejo de Universidades este mes de septiembre tras un recurso y dos informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Espacios grises

