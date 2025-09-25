La UGR aprueba solicitar la verificación del grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales, vinculado al acelerador

El día 27 de septiembre de 2024 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR) dio luz verde a la solicitud de verificación ... del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el grado en Ingeniería Biomédica (con la Universidad de Jaén en el campus de Linares) y seis títulos de posgrado más. El día 25 de septiembre de 2025, un año menos dos días después, el mismo órgano de gobierno de la institución universitaria granadina aprobó, por unanimidad, las solicitudes de verificación informadas por la comisión de títulos del grado en Industrias del Español y sus Culturas y el grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales. Comienza un proceso que en la Universidad granadina esperan no sea tan largo ni esté rodeado de subsanaciones y el ruido que ha acompañado al título en IA aprobado finalmente por el Consejo de Universidades este mes de septiembre tras un recurso y dos informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

En el grado en Industrias del Español y sus Culturas ofertará sesenta plazas, treinta la granadina y el mismo número la de Alcalá, que es la coordinadora. La Universidad de Salamanca al final se descolgó de este proyecto. La responsable del título es Silvia Gumiel Molina de la Universidad de Alcalá. Estos estudios están circunscritos a la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR. En Alcalá es también Filosofía y Letras. En la programación académica 2025-2028 este título estaba programado para comenzar este curso 2025-2026, aunque finalmente se pospuso para el 2026-2027.

Por otra parte, el grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales el centro responsable es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UGR. En la memoria de verificación del título se concreta que el número de plazas de nuevo ingreso en el primer curso serán sesenta.

En la justificación del título, con menciones en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, en la memoria la institución destaca la «sólida base de indicadores académicos, socioeconómicos y territoriales que evidencian no solo la pertinencia y oportunidad de su implantación, sino también su potencial contribución al desarrollo del entorno productivo, científico y formativo de Andalucía, y en particular de la provincia de Granada». Está vinculado al Ifmif-Dones.

Presentarán la solicitud, antes del día 30 de este mes, a Accua del grado en Materiales y de los nuevos planes de estudio (son títulos que ya oferta hace años la UGR) de Óptica y Optometría así como el de Ciencias Ambientales. El de Industrias del Español y sus Culturas se presentará en Madrid al ser Alcalá la Universidad coordinadora.

También aprobó, por unanimidad, el Consejo de Gobierno la creación del programa académico de doble grado en Arqueología e Historia.