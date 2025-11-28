La UGR aprueba su 'Política interna de desconexión digital' para mejorar la salud laboral y la conciliación

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado en su sesión de este 28 su Política interna de desconexión digital para el ... personal de la UGR. La norma, fundamentada en la legislación nacional, asegura las condiciones que harán posible el derecho a la desconexión digital todo el personal de la UGR. La norma entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada.

La UGR tiene entre sus premisas una política de cuidado de las personas que se traduce en el impulso de medidas que garantizan el respeto al tiempo de descanso de su plantilla una vez finalizada su jornada laboral, el derecho a la desconexión digital como vehículo fundamental para lograr una ordenación del tiempo de trabajo que respete la vida privada y familiar, que mejore la conciliación de la vida personal, personal y laboral, y que contribuya al cuidado de la salud laboral. Es en ese marco donde nace esta política de desconexión digital.

Esta nueva normativa garantiza en definitiva el derecho de todo el personal de la UGR (PDI y PTGAS) a desconectar digitalmente al finalizar su jornada laboral obligatoria, así como durante sus tiempos de descanso, permisos, licencias o vacaciones. Para Gabriel Maciá, vicerrector de Transformación Digital, «en la práctica, el personal tiene el derecho a no atender los dispositivos digitales fuera de su jornada de trabajo, y a no leer ni responder a ninguna comunicación laboral, salvo que existan circunstancias excepcionales justificadas. Este derecho aplica a todos los medios de trabajo digitales, incluyendo teléfonos, tabletas, aplicaciones móviles de la universidad, correos electrónicos y sistemas de mensajería».

Además, en casos concretos como las reuniones de trabajo, se establece la recomendación de que estas se mantengan dentro de los límites de la jornada laboral y que su convocatoria incluya la hora de inicio y finalización. Por otro lado, la institución asegura su compromiso de no discriminación en su promoción profesional ni ningún otro tipo de perjuicio para quien ejerza este derecho a la desconexión digital.

La UGR se compromete también a impulsar la difusión y sensibilización de esta política entre su personal y el estudiantado, para que estos últimos conozcan que el personal tiene derecho a no atender sus consultas fuera de horario.