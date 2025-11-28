Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La UGR aprueba su 'Política interna de desconexión digital' para mejorar la salud laboral y la conciliación

Esta nueva normativa garantiza en definitiva el derecho de todo el personal de la UGR (PDI y PTGAS) a desconectar digitalmente al finalizar su jornada laboral obligatoria

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado en su sesión de este 28 su Política interna de desconexión digital para el ... personal de la UGR. La norma, fundamentada en la legislación nacional, asegura las condiciones que harán posible el derecho a la desconexión digital todo el personal de la UGR. La norma entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  9. 9

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  10. 10 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR aprueba su 'Política interna de desconexión digital' para mejorar la salud laboral y la conciliación

La UGR aprueba su &#039;Política interna de desconexión digital&#039; para mejorar la salud laboral y la conciliación