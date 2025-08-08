La UGR ahorrará un millón de euros con el cierre de sus centros en agosto

En el año 2009, el entonces gerente de la Universidad de Granada (UGR), Florentino García Santos, anunció en la presentación, en diciembre, del presupuesto de ... 2010 que la institución universitaria granadina cerraría quince días en verano como medida de ahorro. Calculó que con esa actuación, inédita en la historia de la Universidad granadina, supondría en esa quincena, del 8 al 22 de agosto de 2010, no tener que gastar unos trescientos mil euros. Quince años después, en el año 2025 la institución universitaria cierra todo agosto, del 1 al 31. El ahorro será de un millón de euros, según los datos facilitados por la Oficina de Gestión de la Comunicación.

Esa estimación del millón de euros la hacen de acuerdo a lo economizado en electricidad, climatización; sustitución de personal; limpieza, entre otras variantes. En estos quince años la Universidad granadina fue ampliando y extendiendo los periodos de cierre a Navidad y Semana Santa. Esos periodos también están echadas las llaves de facultades, escuelas y centros administrativos. Este 2025, la previsión es de un ahorro para las arcas universitarias de 1,5 millones de euros con esta medida.

Hay que recordar que Florentino García Santos, gerente con el rector Francisco González Lodeiro, anunció esta acción dos años después de llegar al cargo. Lodeiro fue elegido en diciembre de 2007. En 2009 estaba la crisis económica azotando el país y la siempre estrecha financiación de las universidades no atravesaba una situación mejor. Tomaron esta decisión, que alguna otra universidad española ya había iniciado, y además de cuidar las cuentas, 'ordenaron' los tiempos de vacaciones del personal de administración y servicios.

En 2010 la UGR cerró del 8 de agosto al 22 del mismo mes, y calculó un ahorro de 300.000 euros

Este año 2025 en la Universidad granadina trabajan 3.680 profesores y el personal de administración y servicio lo integran unas 2.570 personas. En agosto unas 257 personas harán algún tipo de prestación de servicios; en general cada una de ellas solo trabajará días sueltos según las necesidades, según explican desde la institución universitaria granadina.

Respecto a los servicios que se prestarán, según las mismas fuentes serán cuestiones relacionadas con información general; másteres, doctorado; contabilidad, gestión económico-financiera, habilitación, seguridad social; soporte informático; mantenimiento de edificios, instalaciones deportivas, jardines e instalaciones científicas y de investigación (animalario, etcétera, indicado); pantano de Cubillas; y personal de limpieza (puntual).

La primera actuación en 2010 se centró en el cierre en verano, quince días. Después se fue ampliando a la Navidad y Semana Santa. Y, también se cerraron las puertas por las tardes en días de julio. Menos circulación de personas en esos días sin clase para ahorrar y poner orden también, al comienzo, sin decirlo en voz alta, pero actuando. Florentino García Santos anunció aquella primera medida de verano. Falleció meses después, a primeros de noviembre de 2010. Era la mano derecha del rector, Francisco González Lodeiro, primer nombramiento que realizó nada más acceder al cargo. García Santos estará siempre vinculado a la institución en el edificio de Gran Vía que lleva su nombre y apellidos. Estuvo siempre en primera línea de política universitaria.

En 2025, con la suma del cierre en verano, Navidad y Semana Santa el ahorro será de 1,5 millones de euros

También siguen vivas sus medidas como esta de cierre en las etapas de vacaciones, cuando facultades y escuelas se quedan vacías de estudiantes. Algunos investigadores tienen permiso para ir a los laboratorios a seguir con sus experimentos. Las investigaciones con animales, por ejemplo, no se van de vacaciones.

Este año como los anteriores habrá un retén del personal de administración y servicios de guardia. Hay que señalar que a través de una resolución del rector Pedro Mercado, ha declarado días inhábiles, a los efectos del cómputo de plazos en los procedimientos administrativos de gestión propia de la Universidad, los de agosto. Importante que solo es para gestiones propias de la institución universitaria y no con el papeleo que tiene que ver con otras administraciones.