Hospital Real, sede del Rectorado de la UGR. Jorge Pastor

La UGR ahorrará un millón de euros con el cierre de sus centros en agosto

Hace quince años que el entonces rector González Lodeiro anunció la medida que se fue extendiendo a todas las etapas vacacionales

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:57

En el año 2009, el entonces gerente de la Universidad de Granada (UGR), Florentino García Santos, anunció en la presentación, en diciembre, del presupuesto de ... 2010 que la institución universitaria granadina cerraría quince días en verano como medida de ahorro. Calculó que con esa actuación, inédita en la historia de la Universidad granadina, supondría en esa quincena, del 8 al 22 de agosto de 2010, no tener que gastar unos trescientos mil euros. Quince años después, en el año 2025 la institución universitaria cierra todo agosto, del 1 al 31. El ahorro será de un millón de euros, según los datos facilitados por la Oficina de Gestión de la Comunicación.

