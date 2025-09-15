La UGR agiliza la respuesta para los alumnos con necesidades especiales

Los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) vuelven a las aulas. Los campus y calles retoman el bullicio universitario y la economía de la ... ciudad lo notará. Unos treinta mil estudiantes pagarán el alquiler de los pisos en los que se alojarán en los próximos meses, las residencias y colegios mayores, el transporte, el supermercado y el ocio. Este lunes 15 de septiembre comienza el año académico 2025-2026 con un solo doble grado nuevo, el de Estudios Franceses y Filología Hispánica; con unos 46.000 estudiantes (el número aún no está cerrado) en el centenar de títulos que impartirá la institución; nuevo protocolo para atender a los estudiantes con necesidades específicas; en el horizonte la apertura de la piscina de Fuentenueva; una reordenación del plan propio de becas; y un programa de movilidad aún sin presentar que debe corregir la suspensión el credibús.

El rector Pedro Mercado indicó en su discurso del acto institucional de apertura de curso, el viernes, que en lo relativo a la movilidad, trabajan en colaboración con el Consorcio de Transporte Metropolitano, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada «para fomentar el uso del transporte público, contribuyendo a una movilidad más sostenible y accesible para toda la comunidad universitaria, medidas que esperamos presentar y que se hagan realidad en las próximas semanas». El curso pasado se anunció el fin de los descuentos que equiparaba a los estudiantes de fuera de Granada con los vecinos jóvenes de la capital. La comunidad estudiantil disfrutará este año académico de protocolos renovados en el ámbito del bienestar, de la salud, que también deberán concretar. Por otra parte, Mercado hizo hincapié en que siguen comprometidos con la equidad, lo que se traduce en la actualización del plan propio de becas y ayudas, «que seguimos adaptando a las necesidades reales del estudiantado».

Por otra parte, según la Oficina del Dato del vicerrectorado para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación el curso 2024-2025 estaban matriculados en los grados en la Universidad granadina 494 estudiantes con discapacidad. Esta institución fue pionera hace décadas en la puesta en marcha de atención a este estudiantado, que ha ido mejorando, pero quiere dar pasos adelante. El colectivo con necesidades específicas es mayor.

En cuanto a la reserva del 1% adicional de plazas de ingreso para alumnos en situación de vulnerabilidad se han beneficiado 342 jóvenes durante los dos últimos años en el conjunto de Andalucía, a los que hay que sumar los 241 que lo harán este 2025-2026, hasta un total de 583. En el caso de la UGR, 50 estudiantes estudiarán su grado mediante este cupo este curso, según la Consejería de Universidad.