Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un alumno con discapacidad en una clase de la UGR en una imagen de archivo. Pepe Marín

La UGR agiliza la respuesta para los alumnos con necesidades especiales

Medio centenar de estudiantes comenzarán su grado gracias al cupo del 1% adicional de plazas para situaciones de vulnerabilidad

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) vuelven a las aulas. Los campus y calles retoman el bullicio universitario y la economía de la ... ciudad lo notará. Unos treinta mil estudiantes pagarán el alquiler de los pisos en los que se alojarán en los próximos meses, las residencias y colegios mayores, el transporte, el supermercado y el ocio. Este lunes 15 de septiembre comienza el año académico 2025-2026 con un solo doble grado nuevo, el de Estudios Franceses y Filología Hispánica; con unos 46.000 estudiantes (el número aún no está cerrado) en el centenar de títulos que impartirá la institución; nuevo protocolo para atender a los estudiantes con necesidades específicas; en el horizonte la apertura de la piscina de Fuentenueva; una reordenación del plan propio de becas; y un programa de movilidad aún sin presentar que debe corregir la suspensión el credibús.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  3. 3

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  4. 4

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  7. 7

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  8. 8 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  9. 9

    Una búsqueda sin resultados tras los vertidos en las playas
  10. 10

    Un finde de goleadores exrojiblancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR agiliza la respuesta para los alumnos con necesidades especiales

La UGR agiliza la respuesta para los alumnos con necesidades especiales