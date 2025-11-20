La UGR acoge las II Jornadas de Organización Académica y Planificación Docente

Este viernes, 21 de noviembre, se celebrarán en la Universidad de Granada las II Jornadas de Organización Académica y Planificación Docente de las Universidades Públicas ... de Andalucía, organizadas por el Servicio de Ordenación Académica del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Estas jornadas, que son una continuación de las que ya tuvieron lugar el pasado año 2024 en la Universidad de Cádiz, pretenden ser un foro para el debate e intercambio de experiencias en el ámbito de la organización docente en el seno de las Universidades Públicas de Andalucía.

La inauguración de las jornadas tendrá lugar el día 21 de noviembre en la Sala de Convalecientes del Hospital Real, y estará presidida por Juan Manuel Martín García, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Granada. En el transcurso de estas, se contará con la participación de los responsables y del personal encargado de la gestión en este ámbito del conjunto de las universidades andaluzas que ya han confirmado su asistencia.

Durante las distintas sesiones incluidas en el programa se pondrán en común y se debatirán distintos aspectos relacionados con la organización académica y la planificación docente. De este modo, entre los temas a abordar se encuentran la regulación de la oferta de optatividad en los estudios universitarios oficiales o la situación de las minoraciones o reducciones docentes del profesorado, entre otros.

Las jornadas serán clausuradas con la intervención del director general de Coordinación Universitaria de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Mario Martínez Escoriza.